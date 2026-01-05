“Nadie debería sentirse solo en su búsqueda de salud”: Gabriela Asturias, Personaje del Año 2025 de Prensa Libre

Desde 1992, Prensa Libre otorga el Reconocimiento Personaje del Año a personas que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo del país. En el 2025, la distinción fue para la científica Gabriela Asturias Ruiz, por su trayectoria en las ciencias de la salud, con temas como salud en general y salud mental.

Nacida en la ciudad de Guatemala en 1995, desde joven mostró interés por la ciencia. A los 14 años realizó una pasantía en investigación y luego continuó su formación en universidades de Estados Unidos, donde se enfocó en neurociencia, salud mental e investigación médica.

Al conocer sobre la distinción, Gabriela expresó sentirse feliz y sorprendida, y recordó que solo otro médico había recibido este reconocimiento antes que ella, por lo que considera importante representar al personal de salud en una distinción como esta.

Sin embargo, compartió el mérito al señalar que los proyectos son el resultado del trabajo de muchas personas.

Asturias fue cofundadora en el 2015 de la Fundación Desarrolla Guatemala (Fundegua), que preside actualmente. Esta entidad impulsa proyectos de salud y educación basados en ciencia y tecnología.

Uno de sus principales aportes es ALMA, una plataforma digital que brinda información y orientación en salud a la población guatemalteca. Surgió en el 2020, durante el primer año de la pandemia de covid-19.

También cofundó una empresa de salud mental en Estados Unidos y se graduó como médica en la Universidad de Stanford en el 2024. Actualmente, ejerce como psiquiatra, mientras mantiene su vínculo con Guatemala a través de proyectos de impacto social.

Asturias señaló que el reconocimiento llegó en un momento que le permitió resaltar la salud mental, ya que, aunque en Guatemala este campo empezó a desarrollarse recientemente, ella se forma en esa disciplina desde el 2013, cuando comenzó a estudiar neurociencia. Posteriormente, cursó Medicina y se especializó en Psiquiatría.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Mi sueño siempre fue ver cómo podíamos ayudar a Guatemala a armar un sistema de salud mental”, expresó.

Su historia resalta el valor de la ciencia, la innovación y el compromiso social, convirtiéndola en referente para las nuevas generaciones.

Reconoce el trabajo en equipo al mencionar que en ALMA participaron personas clave desde el inicio, como Juan Roberto Alvarado y Juan Luis López, quienes idearon el chatbot; Alejandra Paniagua, que apoyó con los algoritmos durante el covid-19; y Jimena Lanfiesta, quien lideró el área de vacunación.

“Fue un momento en el que ALMA realmente creció y logró acompañar a muchas personas en sus momentos más difíciles”, comentó. Indicó que el proyecto ha seguido evolucionando y cuenta con personas comprometidas que llevan cinco años trabajando en él. Actualmente, abordan el tema de la influenza.

Gracias a esto, las personas se han acercado de nuevo a ALMA, que busca aportar información confiable sobre la disponibilidad de vacunas para que más personas puedan protegerse.

“Creemos que mientras la salud cambia, el clima y las enfermedades evolucionan, ALMA también debe crecer y estar siempre ahí para acompañar a los guatemaltecos, porque nadie debería sentirse solo en su búsqueda de salud, ya sea para sí mismo o para sus seres queridos”, expuso Asturias.

Lea además: Salud, tecnología y un punto de inflexión: los proyectos que impulsa Gabriela Asturias

“Agradezco profundamente a todas las personas que han contribuido y siguen creyendo en esta misión. Este reconocimiento llega, además, en un momento muy importante para mí, porque me ha permitido resaltar la importancia de la salud mental”.

También mencionó al equipo de la Universidad de Stanford: los doctores Darren Richter, Rebeca Walker y Lisa Brown; además del doctor Franco Mascagnano, de Johns Hopkins, y el grupo de Aurora López, en Guatemala, con quienes asesoran a varias instituciones gubernamentales que lideran una transición histórica para fortalecer el sistema de salud mental del país.

“Creo que estamos en un punto de inflexión histórico. La salud mental no es un lujo, es parte fundamental de la salud integral, especialmente cuando vemos un aumento de suicidios en jóvenes y mujeres. Este año pude dedicarme de lleno a este ámbito, y hacia ahí quiero enfocar mis esfuerzos, incluso dentro de ALMA, donde desarrollamos secciones específicas sobre salud mental”.

Asturias también reconoció al personal que lidera el trabajo en el terreno: psiquiatras, psicólogos y trabajadores de salud “que van más allá de sus funciones, atienden el doble de pacientes y acompañan procesos comunitarios, como en el Hospital Federico Mora y los hospitales nacionales, donde hacen lo mejor posible con los recursos disponibles. Gracias a ellos, hoy existe un sistema que funciona por su compromiso humano”.

La familia de Gabriela Asturias también expresó su sentir por el reconocimiento como Personaje del Año. “Nos sentimos muy contentos y emocionados. Como bien lo dice Gabriela, este reconocimiento va más allá de ella: representa a todo un equipo y a años de esfuerzo. Es muy bonito ver este trabajo reconocido en un medio tan importante, y ojalá inspire a otros jóvenes a pensar en una Guatemala mejor”.

“Este reconocimiento inspira a niñas, niños y jóvenes a acercarse a la ciencia, algo que el país necesita profundamente”, añadió la familia.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Al ser consultada sobre a quién dedica el reconocimiento, Asturias respondió: “Es difícil dedicarlo a una sola persona, porque detrás de cada logro hay una comunidad enorme. Mi pareja Sebastián, mi mamá Annette, mi papá Víctor, mis hermanas Daniela y Paulina, mis abuelos… todos han sido parte fundamental de este camino. Si pienso en una etapa, tal vez sería justo antes de irme a la universidad. Fue una decisión muy difícil dejar Guatemala para formarme en el extranjero, pero ese momento marcó mi compromiso de regresar y aportar al país. Irme me dio otra perspectiva y fortaleció ese vínculo con Guatemala”.

La familia de Gabriela Asturias Ruiz celebró el reconocimiento como Personaje del Año 2025 que le otorgó Prensa Libre a la científica guatemalteca. Víctor Asturias, Carla Sarabia, y Daniela Asturias. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila).

Gabriela cuenta que siempre participó en ferias científicas. A los 14 años tuvo la oportunidad de trabajar con la doctora Pamela Pennington, en la Universidad del Valle, lo que le permitió conocer la investigación científica desde dentro. “Ahí entendí que la ciencia se basa en la curiosidad y en hacerse preguntas. En mi caso, siempre fue el cerebro lo que despertó más interés, y por eso estudié neurociencia. También influyó mucho mi amor por la lectura”.

Sobre los desafíos, mencionó: “Escuché mucho la narrativa de que estudiar Medicina ‘pone la vida en pausa’, especialmente para las mujeres. Un día llamé a mi papá preocupada por eso, y él me dijo algo que nunca olvidé: ‘Tu vida no está en pausa, ya empezó’. Eso cambió completamente mi perspectiva”.

“Creo que es fundamental romper con la idea de una línea del tiempo rígida para la vida”, reflexionó.

En su mensaje a niñas, niños y jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia o la medicina, expresó: “Sigan su curiosidad genuina. Las carreras científicas son largas y los resultados muchas veces llegan años después, pero cuando existe coherencia entre lo que te despierta curiosidad y lo que haces todos los días, el impacto llega. Cada vez vemos más mujeres liderando en ciencia, y eso me llena de esperanza. La ciencia necesita diversidad, sensibilidad y compromiso humano”.

Premio internacional

En el 2025, Asturias fue galardonada con el Premio Princesa de Girona Internacional, en la categoría de Investigación, convirtiéndose en la segunda guatemalteca consecutiva en recibir este reconocimiento, después de Susana Arrechea, en el 2024.

El jurado destacó su capacidad para “combinar la ciencia, la salud pública y la tecnología con un enfoque aplicado, inclusivo y centrado en el impacto social”, y reconoció que su trayectoria “integra innovación científica, uso de la inteligencia artificial y una clara vocación por democratizar el acceso a los servicios de salud”.