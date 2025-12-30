Bien Hecho 2025: Nextil impulsa a Guatemala como hub textil de tela elástica premium para el mercado estadounidense

Prensa Libre publicará durante esa semana ala semblanza de los personajes que son sus aportes durante el 2025 promovieron cambios en Guatemala en cinco categorías: arte, empresarial, innovación, proyección social y servicio público. Esto como antesala para la publicación del Personaje del Año.

Nextil Group ha apostado por convertir a Guatemala en un hub para producir para el mercado estadounidense y otros mercados, al instalar en el país su planta con tecnología de vanguardia y nuevos programas sostenibles a nivel mundial.

Nextil es una empresa española especializada en la fabricación de tela elástica premium, además de prendas elaboradas con ese tipo de material en diferentes segmentos, que cuenta con plantas en varios países.

Inició su proceso de instalación en Guatemala en el 2022, pero el 2024 el proyecto fue reactivado y completado como parte de la estrategia del grupo para fortalecer su plataforma industrial en la región CAFTA-DR, explicó Renato Lira, director general de Nextil Elastic Fabrics, S. A., la planta en el país.

Su instalación y expansión se lleva a cabo por fases.

La inversión ejecutada en la primera fase supera los US$23 millones, destinados a infraestructura productiva, maquinaria industrial, sistemas de calidad, sostenibilidad y formación de talento humano, se añadió.

Con la finalización de la segunda fase de expansión, Nextil alcanzará una inversión superior a los US$36 millones correspondientes a maquinaria productiva, respondió Lira. Esta etapa está enfocada en ampliar la capacidad industrial y consolidar la fabricación de textiles elásticos premium.

La segunda fase, programada para finalizar en enero del 2026, está prácticamente terminada, lo que ha permitido más que duplicar la capacidad productiva instalada, dijo el ejecutivo.

La producción del Grupo consiste en tela elástica premium de alto valor agregado, con procesos industriales integrados que incluyen tejeduría, acabados y control de calidad bajo estándares internacionales, orientados a productos médicos, deportivos, trajes de baño y textiles técnicos de alto desempeño, explicó la firma.

En la actualidad, produce y vende telas elásticas desde su planta en Guatemala, pero en el corto plazo se prevé ampliar la producción y contar con su propia área de confección, dijo Lira.

Genera 85 empleos directos y cientos de indirectos en la cadena de suministro, servicios industriales, logística y proveedores locales, con la expansión se llegará a unos 125 empleos directos, y también crecerán los indirectos asociados a la operación, además el 2 de diciembre se indicó que, con la implementación del programa NextGreen y la expansión derivada de los acuerdos comerciales, se proyecta superar los 600 empleos directos y más de tres mil indirectos en los próximos años.

La innovación

La principal innovación de Nextil en Guatemala es la producción local de tela elástica premium, incluidos textiles técnicos y telas para trajes de baño, y la implementación de programas sostenibles globales desde su producción en el país.

“La inversión de Nextil en Guatemala se apoya en la combinación de la experiencia internacional del grupo, incluidas sus capacidades de diseño y confección desarrolladas en Portugal, y su trabajo para marcas europeas de alto nivel, con el conocimiento y las capacidades técnicas que ya existen en Guatemala y en la región”, explicó el director.

El proyecto contempla que, de forma progresiva, parte de ese conocimiento y esas capacidades se trasladen a Guatemala, con lo cual se elevará el nivel del trabajo textil que se realiza en el país, añadió.

Ahora, Guatemala ocupa un rol estratégico dentro del plan global del grupo Nextil, ya que “la visión es consolidar al país como una plataforma productiva confiable y competitiva, orientada a mercados internacionales”.

Proyectos y contratos

En septiembre del 2025, Nextil firmó el mayor contrato de su historia con la empresa estadounidense Maxum International Group, por US$175 millones en cinco años, para producir exclusivamente desde su planta en Guatemala. Esta alianza marcó el inicio del traslado paulatino de producción desde Asia hacia el país, posicionando a Guatemala como un hub industrial estratégico para Estados Unidos y la región CAFTA-DR, ante nuevas políticas comerciales y aranceles.

En diciembre, firmaron un segundo contrato por US$200 millones, también con Maxum, que será liderado desde Guatemala mediante la expansión global del programa NextGreen, basado en la tecnología de tintado natural Greendyes. Esta tecnología, desarrollada en España, fue adaptada e industrializada en Guatemala, que ahora integra producción full package con fibras recicladas y naturales para abastecer mercados internacionales.

El acuerdo se firmó con la empresa estadounidense Maxum International Group, es una firma que gestiona más de US$2 mil millones en volúmenes de comercio al detalle en el mercado estadounidense y tiene entre sus clientes a Costco, BJ’s, Sam’s, Home Depot, Lowe’s, Dick’s, Bass Pro Cabelas, Emerson Electric, Walmart y Panama Jack USA

Nextil destaca que este avance consolida a Guatemala como un centro textil circular y sostenible. El país lidera la implementación operativa de NextGreen, mientras las fibras recicladas se importan desde proveedores certificados. Además, la empresa ya ha realizado exportaciones de tela elástica desde Guatemala hacia China, y contempla órdenes desde Asia y Medio Oriente.

Con programa se integra desde el país la producción full package, fibras recicladas, naturales u orgánicas, y la plataforma técnica necesaria para abastecer el mercado estadounidense y otros destinos, se ha explicado en diferentes entrevistas.

Desde el país se logró ampliar el alcance de la tecnología mencionada y convertirla en un sistema industrial completo y operativo. NextGreen es la plataforma global de sostenibilidad del grupo Nextil. Integra fibras recicladas certificadas, tintado natural mediante la tecnología Greendyes —una solución 100% sustentable y libre de químicos contaminantes— y producción regional en el marco del CAFTA-DR.

El programa utiliza fibras recicladas certificadas bajo estándares internacionales.

Respecto del reconocimiento, Lira expresó que lo reciben con agradecimiento, pero también con responsabilidad. “Que Prensa Libre destaque a Nextil dentro del Bien Hecho Empresarial 2025 es una señal de que el esfuerzo por invertir, generar empleo y desarrollar industria de largo plazo en Guatemala está siendo valorado. Más que un logro puntual, lo vemos como un estímulo para seguir trabajando con seriedad, disciplina y visión de futuro”, dijo el director general de la compañía en Guatemala.

Como mensaje a inversionistas sobre las oportunidades y desafíos que tiene el país, Lira comentó que Guatemala ofrece oportunidades reales para la inversión productiva, en especial cuando se apuesta por proyectos de largo plazo, generación de valor agregado y desarrollo de capacidades locales.

El país cuenta con talento humano, ubicación estratégica y experiencia industrial que permiten competir en mercados internacionales. Al mismo tiempo, existen retos importantes que requieren atención continua, como el fortalecimiento institucional, la certeza jurídica, la infraestructura y la formación de talento especializado. Afrontar estos desafíos de manera conjunta —sector privado, autoridades y sociedad— es clave para que Guatemala continúe atrayendo inversión y consolidando un crecimiento sostenible, añadió Lira.