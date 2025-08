El Irtra invertirá en dos años US$240 millones en Xocomil, renovación de Agua Caliente y aumento de habitaciones

Desde su histórica participación en el consejo directivo de IAAPA hasta el desarrollo de parques temáticos de clase mundial, Castillo ofrece una mirada profunda al compromiso, la creatividad y la disciplina que han posicionado al Irtra como referente internacional.

La reciente visita de Jakob Wahl, director general y presidente de IAAPA, confirmó el alto nivel alcanzado en el desarrollo de la industria de parques de diversiones en el país.

Con inversiones millonarias en marcha, nuevos conceptos de parque y la aspiración de convertir a Guatemala en un polo turístico de clase mundial, el legado de Castillo impulsa una industria clave para el desarrollo del país. En sus palabras, el futuro está en soñar a lo grande y trabajar con excelencia: “Aunque lo hagamos pequeño, debe competir con lo mejor del mundo”.

¿Qué impresión le dejó la visita de Jakob Wahl, presidente de IAAPA, en su reciente visita a Guatemala?

Tuve varias anécdotas muy interesantes. Una que me impresionó fue cuando me dijo que quería subirse a nuestras montañas rusas. Le pregunté por qué, y me dijo: “Porque tengo el récord de haber montado más de 900 montañas rusas en el mundo”. También expresó que el nivel de nuestros parques ya no pertenece al grupo de parques pequeños, sino que estamos al nivel del primer mundo.

¿Cómo fue su experiencia como representante en IAAPA?

Fui el primer latinoamericano en representar a América Latina en el consejo directivo de IAAPA entre 1986 y 1988. Luego volví a formar parte del consejo entre 2011 y 2013. Es un grupo conformado por 40 miembros que representan parques, proveedores, diseñadores y otros servicios. Actualmente IAAPA tiene más de seis mil miembros. Ser parte del consejo fue una experiencia enriquecedora. Incluso logré que una de las reuniones se hiciera fuera de Estados Unidos por primera vez, en Guatemala en 2011.

¿Qué representa IAAPA para usted y sus parques?

IAAPA ha sido nuestra universidad. Nos ha enseñado cómo escoger terrenos, cómo diseñar parques, cómo operarlos eficientemente, cómo segmentar por edades, incluso cómo diseñar rutas de servicios que el visitante no ve. Desde los seminarios hasta las visitas a parques como Disney o Europa Park, hemos aprendido a perfeccionar cada detalle.

¿Qué hace diferente a sus parques?

Nuestro enfoque es en los detalles. Desde los jardines hasta los vestidores del personal, todo debe estar limpio, bien estructurado y funcional. No permitimos barbas, tatuajes visibles o descuidos en el personal, porque la presentación es parte de la experiencia del visitante. Además, usamos concreto con diseño en lugar de asfalto, tenemos una planta donde reciclamos la basura desde hace 20 años y mantenemos una estética impecable en todas las áreas.

¿Qué elementos caracterizan a cada parque?

Cada parque tiene un ícono distintivo, como Disney con sus castillos. En nuestro caso, en Xetulul usamos la Pirámide El Gran Jaguar de Tikal, en Xejuyup un arco de piedra, y en Xocomil el restaurante De Ikalché, dedicado a Chac que es el Dios del agua de la cultura Maya. Queremos que cada parque tenga su sello visual. Esa identidad es parte de la magia.

¿Qué impresiones tuvo Jakob Wahl sobre sus parques?

Estuvo muy impresionado por el nivel de detalle y limpieza, incluso en las áreas tras bambalinas. Le impactó que todo estuviera tan bien mantenido y organizado, desde los vestidores hasta las áreas verdes. Nos felicitó personalmente y dijo que vino como visitante y se iba como fan.

¿Cada cuánto hacen renovaciones en los parques?

Depende del país y los recursos. Nosotros cobramos mucho menos que Disney, por lo tanto, no tenemos la misma capacidad de reinversión. Sin embargo, somos creativos en nuestra administración para seguir creciendo. Nuestros hoteles y parques están en constante mejora.

¿Cuáles son las inversiones actuales más importantes?

Estamos invirtiendo aproximadamente US$150 millones entre 2023 y 2025. La ampliación de Xocomil representa unos US$90 millones. En total son unos US$240 millones de inversión en dos años. Agua Caliente está siendo renovado completamente. También trabajamos en un centro de entretenimiento familiar en Ciudad de Guatemala y seguimos ampliando los hoteles.

¿Qué se está haciendo en Agua Caliente?

Estamos prácticamente rehaciendo el parque. Controlar el cauce del río, construir bordas, caminos en la montaña, todo ha sido un reto. Pero va a tener baños de aguas termales, juegos de última generación, y un área de montaña con conceptos similares a parques de invierno.

¿Qué hay de Xocomil? ¿Cuándo estará listo?

Esperamos tenerlo listo para abril del próximo año, justo para Semana Santa. Será una ampliación impresionante con doce nuevos toboganes, muchos inspirados en símbolos mayas como el quetzal y el huipil. Todo tematizado cuidadosamente.

¿Hay proyectos más ambiciosos en camino?

Sí. Queremos llegar a tener mil habitaciones más en nuestros hoteles, construir un centro de convenciones e incluso estamos considerando la posibilidad de un aeropuerto internacional. Sabemos que llegar a nuestros parques no es fácil por tierra y eso limita nuestro potencial.

¿Qué parque ha influido más en su visión?

Definitivamente Disney. Lo visité por primera vez en 1958 y he ido más de 40 veces. También aprendí mucho en Tivoli, en Copenhague, y asistí a seminarios de Disney en Hong Kong. Esas experiencias nos enseñaron a crear experiencias inolvidables y auténticas.

¿Hacia dónde ve que va la industria de parques en Guatemala?

Mi sueño sería convertir a Guatemala en un nuevo Orlando. Pero las limitaciones impuestas por los gobiernos locales y la falta de infraestructura dificultan el crecimiento. Si hubiera más visión de desarrollo, podríamos hacer mucho más.