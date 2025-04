IRTRA celebra 100 millones de visitantes y marca un hito en Guatemala

Con un desfile lleno de color, comida, juegos y sonrisas, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) festejó un logro histórico, la llegada del visitante 100 millones, que consolida su trayectoria dedicada a brindar alegría, fomentar el tiempo en familia y crear momentos inolvidables de recreación.

Desde su apertura en 1963, con el parque temático de Amatitlán, el IRTRA transformó el concepto de entretenimiento en Guatemala, inaugurando espacios que pronto se convertirían en referentes de recreación en Centroamérica.

A este primer parque le siguieron otros éxitos, como Aguas Calientes (1967); el parque de diversiones Mundo Petapa (1976) —uno de los más visitados del país—; el parque acuático Xocomil (1997), que combina la emoción del agua con juegos extremos, y el parque de diversiones Xetulul (2002), uno de los más grandes y emblemáticos de la región.

La aventura continuó en 2018 con la apertura de Xejuyup, que sumó nuevas experiencias familiares y consolidó al IRTRA como sinónimo de felicidad en Guatemala que este 27 de abril de 2025 festeja los 100 millones de visitantes en todos sus parques.

Un visitante que hizo historia

La celebración de los 100 millones de visitantes tuvo lugar en el parque Mundo Petapa, donde Alexander y su familia fueron recibidos con entusiasmo al convertirse en los visitantes históricos.

"No me lo esperaba. Me siento muy feliz de haber logrado esto. La verdad es que no teníamos planeado venir, pero se dio y nos alegra mucho porque siempre ha sido un parque que nos gusta mucho", expresó Alexander emocionado ante los medios.

Entre Familias visitantes y trabajadores autoridades administrativas del IRTRA festejaron el hito histórico. (Foto: Prensa Libre / Esbín García)

Una fiesta para recordar

Durante la ceremonia, Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del IRTRA, afirmó: “Celebrar 100 millones de visitantes es un sueño hecho realidad. Cada persona que ha cruzado nuestras puertas ha sido parte de esta gran historia de alegría y entretenimiento. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y pasión para brindar momentos inolvidables a las familias guatemaltecas”.

La jornada estuvo marcada por un colorido desfile de los personajes icónicos del IRTRA, actividades especiales para toda la familia y un vibrante concierto que reunió a visitantes de distintas generaciones, muchos de ellos reviviendo recuerdos de su infancia y momentos especiales compartidos con seres queridos.

"Me siento especialmente feliz, porque estamos cumpliendo una nueva meta y un deseo que nació hace muchos años: poder ofrecer recreación a los trabajadores de la empresa privada. Hoy estamos demostrando que en este lugar todos pueden recrearse, y eso ha hecho que el IRTRA capte el cariño de los guatemaltecos" agregó Castillo.

Con un desfile único y divertido, la cadena de parques de diversiones IRTRA festejo los 100 millones de visitantes. (Foto: Prensa Libre / Esbín García)

Más que diversión: un legado para Guatemala

Además de la celebración, Castillo hizo un llamado a la unidad y al reconocimiento de la importancia de la empresa privada para el desarrollo del país:

"Queremos que los guatemaltecos sepan que la empresa privada no es el enemigo, como dicen algunos. Somos la familia que impulsa el desarrollo, los que pagamos los salarios, los que queremos que los trabajadores vivan mejor, y este parque es prueba de ello", comentó.

El legado del IRTRA no solo se mide en millones de sonrisas, sino también en su impacto económico, en la generación de empleo y en la promoción de los valores familiares. Gracias a su visión, Guatemala se consolida hoy como un referente en recreación en toda Latinoamérica, se mencionó.