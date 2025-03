Ricardo Castillo Sinibaldi: “Los grandes proyectos los hacen las personas, no las leyes”

“Si se quisiera replicar esto del tamaño que nosotros tenemos —la expansión de Guatemágica como destino turístico—, no podrían invertir menos de Q3 mil 500 millones. Imagínese, aquí estamos hablando verdaderamente de desarrollo. Cuando quieren hacer algo bueno, piensen que tienen que gastar dinero y que tienen que hacerlo bien hecho y planeado”.

El presidente del Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra), Ricardo Castillo Sinibaldi, es contundente al atender a un equipo de Prensa Libre en Retalhuleu.

La visita fue parte de una cobertura relacionada con Guatemágica, el plan en Takalik Abaj para atraer más visitantes, junto a otros proyectos del Irtra, que tienen que ver con un hotel y un centro de convenciones.

Castillo Sinibaldi opina que los grandes proyectos los hacen las personas y no las leyes. Este es un extracto de la conversación con el empresario.

¿Qué le preocupa del capital humano en el departamento de Retalhuleu?

Cuando empezamos a construir, conseguimos muy pocos maestros de obra. Entonces, tuvimos que capacitar a 50 maestros de obra. No había buenos albañiles, los mejoramos y capacitamos a 300 albañiles. Eso fue desde el inicio, y después hemos dejado un programa de capacitación permanente. Entonces, capacitación de meseros, de amas de llaves, de camareras, de trabajadores de jardín, y especializando a cada quien en el manejo de aves, equinos y vacas.

Nos preocupa muchísimo que no encontramos en Guatemala gente calificada para cada uno de esos puestos. Eso es lo que realmente debe preocuparnos. El Intecap está trabajando en muchos campos para que se pueda ver mano de obra calificada y Guatemala pueda producir más barato.

¿Qué debemos acelerar para que las empresas encuentren capital humano?

Es una filosofía de pensar cómo es el desarrollo. Nosotros debemos pensar que, para hacer un desarrollo, debemos tener mano de obra calificada, lugares donde se pueda desarrollar empresas, empresarios que quieran venir a establecerse en esos lugares, leyes que le den ventajas y privilegios a las diferentes actividades, y un gobierno que entienda lo que un país necesita para capacitarse.

¿Cómo ve Guatemágica y el desarrollo turístico en cinco años?

Yo la veo muy positiva, porque los que están en Guatemágica, como están cercanos al Irtra y conocen cuáles son los proyectos, han tratado de hacer inversiones, tienen hoteles nuevos y lugares donde pueden divertirse. Tenemos algo ya en Abaj Takalik y en Champerico, ya hemos ido juntando a muchos para que podamos ofrecer diversiones en el área. Tenemos una finca donde actualmente hay quetzal; pueden ir a ver el quetzal. Entonces, estamos tratando de hacer este lugar mucho más interesante en turismo y recreación. Y eso es lo que estamos ofreciendo, y Guatemágica es, digamos, la organización que está agrupando a todos y tratando de dar las facilidades que pueda tener para que pueda convertirse en un centro de diversión y de capacidad.

¿Qué hace falta desde la acción pública, desde el Ejecutivo y Legislativo, para que toda esta visión de Guatemágica pueda crecer en los próximos 5 años?

No quisiera hablar de cinco años; voy a hablar de 50 años, porque ese es el problema. Desde hace muchos años no hemos tenido la visión del desarrollo. Cuando vino la Revolución del 44, por ejemplo, Guatemala tenía tren, tenía un aeropuerto que era internacional, tenía compañías que cultivaban y exportaban fruta. Y por las políticas que existían, fueron desapareciendo estos. Por ejemplo, el tren: yo creo que es el mejor transporte pesado que puede tener un país. Sin embargo, en Guatemala, ¿qué hicieron? Matar el tren, hasta que se acabó. Y hoy, el presidente actual quiere renovarlo. Va a ser dificilísimo. Todas las líneas del tren están invadidas. Todos los puentes grandes y las líneas se las han robado.

Y después, las carreteras. Antes había carreteras en toda la República, es cierto, de un carril, pero llegaban. Hoy, que se pusieron a hacer de cuatro carriles, ya no se dan abasto unas de ellas, y otras no las han terminado. Entonces, yo no creo que sean tantos recursos, si nos falta intención, deseo de que realmente se realice. Y eso es lo que debemos buscar: que nuestros gobernantes y las personas que están en el desarrollo económico, los representantes del sector privado, se junten y vean eso. Que se den cuenta de que Guatemala necesita unificar criterio para poder desarrollarse, y gente con una mentalidad abierta. Quitarse de políticas y de gente que tenga alguna desviación hacia alguna de ellas, porque eso lo único que hace es dañar.

¿Cuáles cree que son las leyes que dejan avanzar al desarrollo del país?

Las leyes no son las que hacen las cosas, son las personas. Yo nunca he creído que hay que hacer una ley. Mire cuántas leyes tenemos que están ahí, que no las usa nadie. Lo que necesitamos es que tengamos la intención, realmente, de hacer el desarrollo. La intención de que queramos que Guatemala aparezca en los titulares del mundo, pero no como malos, como aparecemos ahora, sino como buenos: como que tenemos buen producto, que tenemos buena gente, que somos atentos, que somos creativos, que damos la bienvenida a la gente.

Entonces, yo creo que entre menos leyes se hagan, menos problemas tenemos.

¿Cree usted que cambiaría algo si tuviéramos un Ministerio de Turismo como tal?

Creo que, si no tuviéramos el Inguat, sería mejor. Entre menos tengamos gente que quiere meterse, va a ser mejor, porque ya empiezan con que tiene que poner tal reglamento y hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque existe la institución. El turismo se crea solo. El turismo no lo van a crear así. Vea usted el turismo en el mundo. Las grandes ciudades tienen un turismo per se, ellas tienen su vida. Después, las playas tienen turismo. Los casinos. Los deportes. Y ahora en el mundo están creciendo —el turismo de— los parques de diversión. Eso tiene turismo. Entonces, ¿cómo lo crearon? Lo único es que quisieron hacerlo, pero no necesitaron una ley, no necesitaron de nada de eso.

Desde que nació la Dirección General de Turismo hasta hoy, nunca hemos recibido ninguna ayuda. Lo que hemos recibido es intromisión.

