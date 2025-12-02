Nextil Group liderará producción textil sostenible para EE. UU. desde Guatemala por acuerdo de US$200 millones

Nextil Group alcanzó un nuevo acuerdo millonario para fabricar y proveer a la compañía Maxum International Group por US$200 millones en un plazo de cinco años. La producción será liderada desde su planta en Guatemala, en la cual se implementará la expansión global del programa NextGreen, basado en la tecnología de tintado natural Greendyes, informó la firma.

Renato Lira, director general de Nextil Elastic Fabrics, S. A., explicó a Prensa Libre el alcance del contrato logrado a finales de noviembre y de la implementación de estos programas.

Este es el segundo acuerdo millonario del año con esa compañía para fabricar textiles desde Guatemala. El primero fue por US$175 millones en septiembre último. En esa ocasión, Guatemala será sede de la expansión global de los programas, según se dio a conocer.

¿Qué representan los US$200 millones proyectados en cinco años?

Representan el volumen inicial mínimo de compras comprometido por el socio estratégico durante los primeros cinco años del programa.

El monto incluye adquisiciones de textiles producidos en Guatemala y prendas confeccionadas dentro del ecosistema regional asociado a NextGreen. Además, las proyecciones se actualizarán conforme crezca la demanda y aumente la capacidad productiva instalada en la región.

Con la información oficializada por Nextil Group hoy (el 27 de noviembre) ante la Bolsa Española, queremos resaltar un punto clave para Guatemala: el acuerdo con Maxum para la expansión global del programa NextGreen se apoya en la tecnología de tintado natural Greendyes, desarrollada en España como el pilar científico y sustentable del grupo, que posteriormente fue industrializada, adaptada y escalada operativamente en Guatemala para su aplicación a gran escala en el marco del CAFTA-DR.

Nuestro país será uno de los centros industriales principales del programa, integrando producción full package, fibras recicladas, naturales u orgánicas, y la plataforma técnica necesaria para abastecer el mercado estadounidense y otros destinos.

Esto forma parte de una estrategia global en la que Europa mantiene su rol histórico de investigación y desarrollo, mientras Guatemala aporta la estructura operativa, industrial y de implementación que permite llevar esta tecnología al nivel productivo que exige el mercado.

¿Cómo se ha preparado la planta en Guatemala para implementar este programa en su producción?

Tras este anuncio, el grupo ha iniciado la ejecución inmediata: refuerzo de la cadena de suministro en Guatemala, despliegue técnico y comercial, y preparación de las presentaciones oficiales de NextGreen en España y Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026.

Este avance consolida a Guatemala como un centro textil circular y sostenible en la región, impulsa nueva inversión, genera empleo especializado y refuerza nuestra posición en la estrategia global del grupo.

Para nosotros, en Guatemala, este anuncio tiene un significado especial: aquí fue donde logramos ampliar el alcance de la tecnología Greendyes y convertirla en un sistema industrial completo y operativo. Todo el trabajo de integración, pruebas, escalamiento, full package y aplicación a gran escala se construyó desde Guatemala, y es motivo de orgullo ver que nuestro país queda ahora posicionado como un pilar técnico y operativo dentro de la estrategia global de Nextil.

¿En qué consiste el programa NextGreen que se implementará desde Guatemala?

NextGreen es la plataforma global de sostenibilidad del Grupo Nextil. Integra fibras recicladas certificadas, tintado natural mediante la tecnología Greendyes, que consiste en una solución 100% sustentable y libre de químicos contaminantes, y producción regional en el marco del CAFTA-DR.

El objetivo del programa es ofrecer a las marcas internacionales una solución textil completa, con prendas fabricadas a partir de materiales reciclados, procesos ecológicos y plenamente respetuosos del medioambiente, con producción a escala industrial en Guatemala.

Nextil Elastic Fabrics, S. A., la planta de Nextil en Guatemala está ejecutando diversas fases de expansión. (Foto, Prensa Libre: cortesía Nextil Elastic Fabrics).

¿Cómo se aprovechará el CAFTA-DR y cuál es el beneficio?

El programa NextGreen cumple con los requisitos de origen del CAFTA-DR, lo que permitirá que las prendas producidas en Guatemala ingresen al mercado de Estados Unidos sin aranceles (cuando esta disposición entre en vigencia). Este modelo genera mayor competitividad para las marcas, atrae inversión extranjera, fortalece la cadena de valor regional y aumenta el empleo formal y especializado en Guatemala, consolidando al país como un destino clave para la manufactura textil sostenible.

¿Cuántos empleos generan actualmente y cuántos se proyectan?

Actualmente, Nextil Elastic Fabrics genera 86 empleos directos y más de 600 indirectos en su cadena de suministro.

Con la implementación del programa NextGreen y la expansión derivada del acuerdo comercial, se proyecta superar los 600 empleos directos y más de tres mil empleos indirectos en los próximos años.

¿Cómo se realiza el reciclaje de la fibra?

El programa utiliza fibras recicladas certificadas bajo estándares internacionales. Estas fibras se utilizan en Guatemala para tejer, además se tiñen con la tecnología Greendyes y se finalizan los textiles. El proceso garantiza calidad premium, sostenibilidad y trazabilidad total desde la fibra hasta la prenda final.

¿La fibra reciclada será importada y la producción textil se realizará en Guatemala?

Sí. Las fibras recicladas se obtienen en distintos países mediante proveedores certificados. Toda la transformación industrial —tejido, tintado, acabado y confección de prendas— se llevará a cabo en Guatemala. Esto posicionará al país como un centro estratégico regional de manufactura sostenible, orientado principalmente al mercado norteamericano.

En la planta de Guatemala se fabrican textiles ¿cuándo podrían iniciar la confección en el país?

Estamos en ese proceso, y en el corto plazo la planta tendrá capacidad de confección interna.

