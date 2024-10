Las tres claves por las que Nextil decidió invertir en Guatemala

Alberto Llaneza, presidente del Consejo de Administración del Grupo Nextil, habló con Prensa Libre sobre los montos de inversión y los factores que incidieron en la decisión de dicha compañía española de tejido de punto y telas elásticas para el mercado de lujo mundial, de instalarse en Guatemala.

El directivo expone factores que fueron determinantes para elegir a Guatemala como punto de inversión; entre ellos los costos diversos, mano de obra, estabilidad política, el perfil industrial del país y el conocimiento del sector textil.

¿Cuáles son los puntos clave por los que se instalaron en Guatemala?

Fundamentalmente por el tratado —de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, Cafta—, que permite vender a nuestros clientes en Estados Unidos sin los aranceles. Decidimos a Guatemala por su conocimiento del sector textil, por la seguridad jurídica, por los océanos a los cuales se accede, entre otros motivos.

Menciona comparativos de costos económicos, como la energía y la mano de obra ¿Por qué al final se decidieron por el país?

La mano de obra y el know how —el saber hacerlo— compensan los costes de la energía. La energía es un coste más, pero no tan importante como los de transporte, los de tener nuestra factoría en Guatemala, y los de mano de obra. Todo eso compensa la negatividad de que la energía sea más cara que en Estados Unidos. Y, al comparar eso, sale muy por encima Guatemala.

¿Qué tanto más barata es la energía en Estados Unidos?

Puede ser un 40% más bajo con respecto a Guatemala, y esto es un dato importante para las empresas con importante consumo de energía eléctrica, como nosotros. Pero en Estados Unidos hay otros costes mucho más caros que en Guatemala, que hacen que al final la fabricación en ese país no compense.

En el caso de la mano de obra ¿qué tan bajo es el costo en el país respecto a Estados Unidos?

La mano de obra es más barata en Guatemala. Diría que es cuatro veces menor.

Es normal porque el coste de vida es mucho más caro en Estados Unidos, pero nuestros trabajadores en Guatemala están muy bien pagados con respecto al resto de los trabajadores del mismo sector en el país.

Es una ventaja competitiva, si no lo tendríamos complicado, porque entre la energía y los costes de mano de obra ya no nos salían los números.

Alberto Llaneza, presidente del Consejo de Administración del Grupo Nextil, participa en la inauguración de la planta de producción en Fraijanes, el 16 de octubre del 2024. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila).

¿Qué aspecto influyó más en esta decisión que ya ha concretado más de US$40 millones de inversión en Guatemala?

Teníamos claro que queríamos fabricar en Centroamérica y —esa condición— nos lo dio el Cafta. Dentro de Centroamérica teníamos claro que era Guatemala, y eso nos lo dio una combinación de tres factores: la calidad profesional que encontramos en Guatemala y mano de obra cualificada a nuestro sector; la seguridad jurídica y la estabilidad política.

Guatemala es en la región uno de los países más estables, aunque también otros países, pero no son industriales, como Panamá, que es financiero, y Costa Rica, que es más turístico. También geográficamente Guatemala es el más cercano a los Estados Unidos y nos da esa ventaja.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

¿Qué contempla la inversión que ya efectuaron en el país?

Son unos US$22 millones en maquinaria que tenemos ahora en la fábrica de Guatemala, y la instalación de esta. Los otros US$18 millones son el coste de la bodega, los accesos y la zona de tratamiento de depuración de aguas y las oficinas.

Anunciaron otros US$10 millones de inversión ¿en qué consiste?

Ya estamos haciendo la ampliación de la primera fase con una inversión extra en torno a US$10 millones para duplicar la producción de la fábrica. La capacidad de producción es aproximadamente de 3.5 millones a 4 millones de yardas anuales, y dependiendo del tipo de cliente que tengamos y la eficiencia en el uso de las máquinas, puede llegar a ser entre 8 millones y 10 millones de yardas anuales.

¿Qué fabrican actualmente en Guatemala?, ¿ya se hizo la primera exportación?

Tenemos cuatro líneas de ropa: médica, deportiva, íntima y de baño.

En Guatemala fabricamos el tejido elástico premium, no es un tejido elástico cualquiera. La confección se lleva a cabo en otros países, algunos en Centroamérica, otros en Norteamérica y un caso concreto en China.

Hemos hecho exportaciones —de tejido— a Estados Unidos y la semana pasada ya se hizo la primera exportación a China.

A futuro estudiamos la posibilidad de hacer el paquete completo, que consiste en poder terminar la prenda también en Guatemala. Esto podría hacerse entre 12 y 18 meses.

¿Luego de que se instalaron en el país cómo lo observan?

Hemos venido para quedarnos, para estar a largo plazo, para crecer con el país, y dentro de nuestra humilde aportación ayudar al país y al final redundará en beneficio de todos.

Estamos muy contentos en Guatemala destacaríamos la calidad humana y profesional de los guatemaltecos.

Obviamente el país necesita inversión en infraestructura, esto es algo que también creemos que le vendría muy bien al país a nivel de carreteras, el aeropuerto, y los puertos creo que también necesitan más apoyo de inversión.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Grupos de inversores familiares guatemaltecos, a quienes el proyecto Nextil les ha gustado, ya se nos han acercado, hemos notado mucho interés por invertir con nosotros. Y de parte del sector financiero hay varios bancos que son importantes, que ahora se aproximan, pero nos hubiese gustado que se aproximaran antes.

Buscábamos un socio bancario que nos acompañase en la inversión. Habíamos puesto la mayor parte de la inversión y nos faltaban los últimos tramos, que era un porcentaje minoritario respecto de los US$22 millones que le hable, pero no lo encontramos. En un primer momento, la banca guatemalteca era un poco recelosa de un grupo extranjero que viene y no le brinda toda la apertura.

En un año ¿cómo visualizan en Guatemala tanto en producción como en empleo?

Nos visualizamos cerca de triplicar el empleo a lo largo del año 2025, lograr poner la fábrica a plena producción, que serían alrededor de 3.5 millones de yardas anuales y terminar la instalación de la fase 2, para que en 2026 esté en total producción.

No hay ninguna fábrica en la actualidad, no solo en Centroamérica sino en la región latinoamericana, que tenga la capacidad de producir el elástico premium como la tenemos nosotros en Fraijanes.