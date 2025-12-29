Bien Hecho 2025: Prensa Libre reconoce destacada labor científica de arqueólogos en Uaxactún

Prensa Libre publicará la semblanza de los personajes que, con sus aportes durante el 2025, promovieron cambios en Guatemala en cinco categorías: arte y cultura, empresarial, innovación, proyección social y servicio público. Esto, como antesala para la publicación del Personaje del Año, que se dará a conocer el próximo 4 de enero del 2026.

En mayo de este año se dio a conocer el descubrimiento de ciudades escondidas en lo profundo de la selva petenera, a poca distancia del sitio arqueológico de Uaxactún, Petén, una de las cuales podría tratarse de la urbe más antigua de la civilización maya, según vestigios encontrados.

Arqueólogos guatemaltecos y eslovacos del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactún, liderados por Milan Kovac, doctor en Estudios Religiosos, de la Universidad Comenius de Bratislava, Eslovaquia, por casi 17 años han hecho trabajo investigativo en un área cercana a los mil 200 km cuadrados.

Entre ellos, sobresalen los guatemaltecos Dora García Patzán, directora del proyecto y que se encarga del estudio de cerámica, así como Fidel Tuyuc, Gabriela Meléndez y Jorge Méndez. Los integrantes de Eslovaquia se encargan del mapeo de lidar —tecnología de teledetección con láser para medir distancias y crear mapas en 3D—, documentación fotogramétrica y escaneo de topografía. Destaca el trabajo de Jakub Spotak, investigador principal de digitalización, y Ladislav Silhan, quien realiza modelos en 3D de cada edificio excavado, para entender mejor el urbanismo y las formas de arquitectura del lugar, señala Kovac. En total, son 30 las personas que forman el equipo.

Fue en el 2023 cuando identificaron la ciudad llamada Los Abuelos, nombre derivado por dos figuras de piedra halladas, un hombre y una mujer, que representan a los “progenitores de toda la región” y que podrían marcar “el origen de la cultura maya”, que, regularmente, se encuentran en la Costa Sur del país, así como altares en forma de rana. “Para nosotros, fue emocionante, porque fuimos los primeros en encontrar esta ciudad. Ni siquiera habitantes locales habían llegado a ella, por estar lejos de Uaxactún —21 km—. Queda establecer qué vínculo tenía esta ciudad del centro de Petén con la costa”, dice el científico.

“Es un sitio complejo del Preclásico Medio, bastante raro, en el que está todo expuesto; es una maravilla. Permaneció fosilizado en el tiempo”, añade Kovac quien, como anécdota, comparte que en una ocasión se les acercó a tan solo un par de metros un jaguar, que no mostró ningún tipo de temor hacia los humanos. “No solo hay que conservar los vestigios arqueológicos, sino también la naturaleza”, destaca.

Imagen de la reconstrucción del grupo E conocido como Los Abuelos, en Uaxactún, Petén. Se considera que fue un lugar importante de culto durante unos 700 años. (Foto: Hemeroteca PL)

La ciudad tuvo una intensa ocupación, fue abandonada y volvió a ser habitada en el Clásico Tardío. En el lugar también se encontró un observatorio astronómico (Grupo E), que podría ser más antiguo que el de Uaxactún.

"Hay piedras talladas con iconografía muy antigua, y deseamos establecer cuándo fueron elaboradas estas obras, de las cuales no hay comparación en otros sitios”.

Milan Kovac, líder del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactún

El equipo ha identificado, física y digitalmente, 176 sitios mediante tecnología lidar y recorridos de campo, de los cuales se han excavado 20: 10 mayores y 10 menores o satélites. De estos, sobresalen tres: Los Abuelos, Petnal y Cambrayal, que forman un triángulo, a solo cinco km de distancia uno del otro. El primero, refiere Kovac, fungía como centro ceremonial en el Preclásico Medio, que data de entre el año 1000 al 300 a. de C. “No tenía reyes, sino, probablemente, caciques. La cultura maya inició en esta área”, reitera.

Luego, aparecieron sitios más importantes, como Petnal, centro político, cuya dinastía se derivaba de Los Abuelos, después de lo cual, esta última se convirtió en ciudad secundaria. Sin embargo, continuó siendo un centro de culto regional.

En Petnal se halló una monumental pirámide de 33 metros de altura, en cuya cumbre hay una habitación, bien conservada, con restos de pintura mural sobre estuco. En Cambrayal se identificó una red de canales de 57 metros de longitud, que se origina de un reservorio de agua en la parte alta, que podría haber servido como desagüe.

Expectativas

“Esperamos identificar mejor los edificios del Preclásico Medio y sus diferencias con los del Preclásico Tardío, así como el contexto cultural de los monumentos”, señala Kovac, quien expone sobre el hallazgo en Los Abuelos de una estela, erguida en su lugar original, que “podría ser la más antigua de todo Petén”, y que data de entre 800 y 600 años a. de C., probablemente, relacionada con el sitio El Naranjo.

“Hay piedras talladas con iconografía muy antigua, y deseamos establecer cuándo fueron elaboradas estas obras, de las cuales no hay comparación en otros sitios”, asevera. Kovac indicó que encontraron un fragmento de vasija del Clásico Tardío en el que aparece el glifo emblema de la ciudad, pero le falta una parte.

Una de las figuras de piedra que conforma a una pareja encontrada en Los Abuelos, que era un centro ceremonial. (Foto: Hemeroteca PL).

Cada vez más hay más preguntas que necesitan respuesta, y el tiempo no pasa en balde. Mientras Prensa Libre le hacía la entrevista telefónica a Kovac, el científico se dirigía a la Costa Sur, pues el equipo tiene la teoría de que los primeros habitantes de Los Abuelos provenían de esa región.

Arqueólogas, en pleno trabajo investigativo de la cerámica hallada en las ciudades recién descubiertas en Uaxactún. (Foto Prensa Libre: cortesía de Milan Kovac).