Personaje Deportivo del Año 2025, Sergio Chumil: la gesta que nació en el campo y llevó a Guatemala a la élite del ciclismo mundial

La temporada 2025 quedará grabada con letras doradas en la historia del deporte guatemalteco y, en especial, del ciclismo.

Sergio Chumil, fue reconocido por la sección de Deportes de Prensa Libre como Personaje Deportivo del Año, una distinción que resume esfuerzo, sacrificio y una campaña que llevó el nombre del país a la élite del ciclismo mundial.

Chumil firmó un año excepcional con el equipo Burgos Burpellet BH de España, consolidándose como uno de los corredores más destacados del pelotón internacional. Su mayor hazaña llegó al convertirse en el primer guatemalteco en completar con éxito la Vuelta a España, una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial, logro que lo catapultó definitivamente a la historia deportiva nacional.

“Agradezco mucho a Prensa Libre, por reconocerme como deportista del año. Es algo que me llena de alegría y a la vez me motiva para seguir trabajando y buscar darle más satisfacciones a Guatemala tanto con mi equipo Burgos Burpellet en España como con la selección nacional”, destacó.

A nivel de selección, el 2025 también fue memorable. En el Campeonato Centroamericano ganó la medalla de plata y en los Juegos Centroamericanos, conquistó medalla de oro en la prueba de ruta y bronce en la contrarreloj, confirmándose como el máximo referente del ciclismo guatemalteco en la actualidad y líder natural del equipo nacional.

“Es un orgullo y un logro para todo ciclista estar en la selección nacional, para mí es un privilegio y afortunadamente pude tener buenos resultados. Siempre he dicho que estos triunfos son para toda Guatemala y los ciclistas en general”, afirmó

Ejemplo de disciplina

Detrás del éxito hay una historia marcada por la humildad y la constancia.

Atrás quedó aquel niño de 13 años, de la aldea Chuachalí, en Tecpán Guatemala, que dividía su tiempo entre los estudios y el trabajo en el campo junto a su padre, ayudando en la siembra de verduras, o colaborando en una cafetería para aportar al sustento del hogar. Sus primeros pedalazos, nacidos de la ilusión y el juego, hoy son el reflejo de un sueño cumplido sin olvidar las raíces.

Durante su estadía en Guatemala, Chumil aprovechó para entrenar y poder llegar con buen rito a la pretemporada con su equipo Burgos BH en España. (foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“Gracias a Dios culminamos de la mejor manera el 2025. Fue una temporada larga y exigente, pero nos preparamos bien para responder a la confianza del equipo”, afirmó el tecpaneco, quien reconoce este año como el mejor de su carrera profesional.

Buen comienzo

El calendario arrancó con fuerza. En enero, Chumil subió al podio tras finalizar tercero en la Clàssica Camp de Morvedre, resultado que anticipaba un año especial. Sin embargo, uno de los momentos más memorables llegó en Galicia, cuando conquistó la etapa reina del Gran Premio O Gran Camiño, superando en un cerrado esprint al canadiense Derek Gee, ciclista con actuaciones destacadas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

“Ese triunfo me motivó todo el año. Fue especial porque pude responder a la confianza de mi equipo”, recordó. La victoria no pasó desapercibida en Europa y sirvió para consolidarlo como protagonista dentro del equipo.

Sueño cumplido

Pero el gran sueño estaba por cumplirse. Participar en una de las tres grandes vueltas era una meta clara y, cuando el Burgos fue invitado a la Vuelta a España, Chumil apareció entre los ocho elegidos.

“Era un sueño para mí lograr participar porque iba a ser algo histórico. Al principio dudé si iba a estar porque solo ocho podían ir, pero gracias a Dios pude estar en esa partida de la Vuelta a España”, relató.

Sergio se convirtió en el segundo guatemalteco en correr una Vuelta a España, después de Anton Darío Villatoro en 1998, pero fue el primero en completarla con éxito, a pesar de las adversidades.

Un virus afectó a gran parte del equipo, provocando problemas de salud que obligaron a cuatro corredores a abandonar. Chumil resistió, luchó contra el malestar físico y el límite de tiempo, sostenido por una fortaleza mental inquebrantable.

“Fue muy difícil, pero en mi mente solo estaba no rendirme. Sabía que mucha gente en Guatemala estaba pendiente y quería terminar por mi país y por mi equipo”, confesó. Finalmente, concluyó la carrera en la posición 69, y llegó a ubicarse entre los 20 mejores de la general y dejó a Guatemala en el mapa del ciclismo mundial.

El cierre del año lo encontró en casa, en Chuachalí, rodeado de su familia, recargando energías antes de volver a España para la pretemporada.

“Estar con mi esposa, mi hijo y mi familia me motiva para regresar y buscar superar lo hecho en el 2025”, sentenció.

Su esposa Ixchel y su hijo Martín, son la motivación para Sergio Chumil, quien se entrega a tiempo completo a ellos cada vez que vuelve a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).





Sergio Chumil no solo pedaleó kilómetros y montañas: construyó una temporada histórica que inspira a todo un país.

Quiere estar en los Juegos Olímpicos

Una de las grandes metas de Sergio Chumil es volver a competir en un Campeonato Mundial de Ciclismo, cita que este año se celebrará en Montreal, Canadá. El ciclista guatemalteco también apunta alto al proponerse completar el ciclo olímpico y alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el máximo sueño de su carrera.

Se trata de una asignatura pendiente para el tecpaneco, quien estuvo a escasos segundos de lograr el boleto olímpico rumbo a Tokio 2020.