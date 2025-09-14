Sergio Chumil: “Completar esta Vuelta es un sueño cumplido, y ahora me siento más motivado para seguir creciendo”

Sergio Geovani Chumil hizo historia al convertirse en el primer ciclista guatemalteco en completar la Vuelta a España, uno de los eventos más exigentes del calendario internacional. Tras tres semanas de intensa competencia, Chumil destacó la emoción de cruzar la meta en la última etapa y el apoyo recibido por parte de sus compatriotas.

“Muy feliz de poder estar aquí ya en la última etapa. Toda la afición ha estado pendiente de mi participación y culminar esta gran Vuelta a España es un orgullo para mí”, expresó Chumil, visiblemente emocionado al hablar sobre su experiencia en el evento.

El ciclista guatemalteco reconoció que la competencia fue un proceso desafiante tanto para él como para su equipo. “Tal vez no fueron las mejores semanas, tuvimos algunas etapas difíciles, pero supimos aguantar y darle la vuelta. Ahora estamos aquí en el final y eso es lo más importante”, comentó.

Chumil reflexionó sobre sus momentos más destacados y los más complicados durante la carrera. “Mi mejor momento fue en las primeras semanas, cuando sentí que estaba rindiendo al máximo. El peor momento fue en la etapa del Angliru, donde sufrí demasiado y llegué al final del pelotón, pero supe afrontarlo y seguir adelante”, detalló.

La Vuelta a España 2025 representó para Chumil más que una competencia: fue una demostración de resiliencia, disciplina y pasión por el ciclismo, valores que le permitieron superar los retos y mantenerse firme en cada jornada.

El guatemalteco también destacó la importancia del respaldo de su equipo, Burgos BH, y cómo juntos lograron sortear los momentos más complicados de la carrera. “Al final, todo es un esfuerzo colectivo, y estoy muy agradecido con mi equipo por acompañarme en cada etapa”, señaló.

Con su participación, Chumil no solo dejó una huella histórica para el ciclismo guatemalteco, sino que también se convirtió en un referente para los jóvenes atletas del país, demostrando que la perseverancia y el trabajo duro pueden abrir puertas a escenarios internacionales.

“Completar esta Vuelta es un sueño cumplido, y ahora me siento más motivado que nunca para seguir creciendo y representando a Guatemala en el ciclismo mundial”, concluyó Chumil, dejando claro que este logro es solo el comienzo de una carrera prometedora.