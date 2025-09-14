Sergio Chumil hace historia: primer guatemalteco en terminar la Vuelta a España

El ciclismo guatemalteco escribió este domingo una página inolvidable en su historia. Sergio Chumil se convirtió en el primer guatemalteco en finalizar una Vuelta a España, una de las tres grandes rondas del ciclismo mundial junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. El pedalista del equipo Burgos-BH completó las 21 etapas de la edición 2025 y cruzó la línea de meta en Madrid con la satisfacción de haber cumplido un sueño que parecía inalcanzable.

Fueron más de 3,000 kilómetros recorridos en tres semanas, entre jornadas llanas, contrarrelojes y puertos de montaña que exigieron al máximo a todos los ciclistas del pelotón. Para Chumil, cada pedalazo representó lucha, resistencia y la ilusión de dejar en alto el nombre de Guatemala en una de las competencias más duras y prestigiosas del planeta.

Tras la última etapa en Madrid, el corredor guatemalteco expresó su felicidad por haber llegado hasta el final. “Estoy muy feliz por poder terminar la gran ronda española, ha sido un sueño cumplido y agradezco el apoyo que me han mostrado desde Guatemala. Lo sentí en cada kilómetro”, comentó emocionado, reconociendo también el esfuerzo de su equipo, que atravesó momentos complicados a lo largo de la carrera.

El propio Chumil confesó que vivió semanas duras, pero la resiliencia fue clave para sobreponerse a los desafíos. Recordó que uno de los momentos más difíciles fue la mítica subida al Angliru, donde llegó rezagado y sufrió para completar la jornada. Sin embargo, también pudo disfrutar de alegrías, como su destacada actuación en la penúltima etapa, con final en la Bola del Mundo, donde se metió en el Top 20 y cerró con orgullo una de sus mejores presentaciones.

La edición 80 de la Vuelta a España estuvo marcada por un final inédito: la última jornada en Madrid se suspendió a 57 kilómetros de la meta debido a disturbios en la capital española. Aun así, los tiempos oficiales se respetaron y el danés Jonas Vingegaard fue confirmado como campeón de la ronda ibérica, mientras que Sergio Chumil selló su participación con un histórico lugar 69 en la clasificación general.

El guatemalteco completó la competencia con un tiempo acumulado de 75 horas, 43 minutos y 35 segundos, quedando a 2 horas, 49 minutos y 38 segundos del vencedor. Más allá de la diferencia, lo que realmente quedó grabado es el valor simbólico de su hazaña: Guatemala estuvo presente en la línea de meta de Madrid, algo que nunca antes se había conseguido.

Con apenas 24 años, Chumil demostró que el ciclismo guatemalteco tiene potencial para competir en la élite mundial. Su ejemplo se convierte en inspiración para nuevas generaciones de ciclistas que sueñan con seguir sus pasos y llevar nuevamente los colores nacionales a las carreteras europeas.

La gesta de Sergio Chumil trasciende los números y las posiciones. Es la historia de un joven que creyó en sí mismo, que resistió cuando el cuerpo pedía rendirse y que cumplió el mayor reto de su carrera. Un logro que quedará en la memoria del deporte guatemalteco y que demuestra que los sueños, con esfuerzo y perseverancia, pueden hacerse realidad.