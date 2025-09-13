Sergio Chumil brilla en la etapa 20 de la Vuelta a España y escala 17 posiciones en la general

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil protagonizó una jornada extraordinaria en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025, logrando finalizar en la posición 20 tras un recorrido exigente que lo tuvo en fuga durante más de 50 kilómetros.

Desde el inicio de la etapa, Chumil mostró su carácter y resistencia, manteniéndose entre los corredores que marcaron el ritmo del día. Su esfuerzo constante le permitió mantenerse competitivo y con opciones de un gran resultado en la clasificación general.

El pedalista nacional demostró su capacidad de ascender en momentos decisivos del recorrido, con una escalada final que le permitió consolidar su posición entre los mejores del día y destacar frente a corredores de élite mundial.

Gracias a esta destacada actuación, Chumil escaló 17 puestos en la clasificación general individual, pasando del puesto 86 al 69, un salto significativo que refleja su constancia y determinación a lo largo de las tres semanas de competencia.

“Quitándonos la espinita de lo que pasó en la segunda semana”, expresó Chumil al finalizar la etapa, haciendo referencia a las dificultades que enfrentó previamente y que lo motivaron a esforzarse aún más en la jornada de hoy.

La actuación de Sergio Chumil confirma que el ciclismo guatemalteco sigue dejando huella en las grandes vueltas europeas, consolidando al atleta como uno de los referentes nacionales en competencias internacionales de primer nivel.

Con este top-20 en la etapa, el ciclista petenero demuestra que mantiene una excelente condición física y mental, capaz de afrontar los desafíos que presenta una carrera de la magnitud de la Vuelta a España.

La jornada 20 sirve como ejemplo del coraje y la entrega de Chumil, quien sigue escribiendo su nombre en la historia del ciclismo guatemalteco y dejando claro que puede competir al más alto nivel en Europa.