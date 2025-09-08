Sergio Chumil amplía contrato con Burgos-Burpellet hasta 2028 durante la Vuelta a España

El 14 de marzo del 2025, el equipo Burgos-Burpellet, de España, anunció la ampliación del contrato del tecpaneco Sergio Chumil hasta el 2027, luego de sus destacadas actuaciones en su primera temporada.

En su segundo año como ciclista profesional, Chumil ha demostrado una notable evolución, convirtiéndose en una de las principales figuras del conjunto burgalés.

Originario de la aldea Chuachalí, Tecpán Guatemala, Chumil ha ganado una etapa en la Vuelta a Portugal 2024 y alzó los brazos en la etapa reina de O Gran Camiño. También ocupó el tercer lugar en la Clásica Camp de Mordevere y el quinto puesto en la clasificación general del Gran Premio Beiras e Serra da Estrela, en Portugal. Además, se proclamó campeón nacional en la prueba contrarreloj y subcampeón del Centroamericano de Ruta.

Estos logros le dieron respaldo para integrar la actual Vuelta a España, donde, pese a que él y su equipo han enfrentado problemas de salud —cuatro de sus compañeros han abandonado la competencia—, Chumil ha mostrado su mejor versión, siendo el mejor de su escuadra en una de las tres grandes vueltas del mundo.

Hasta el 2028

Por ello, los directivos del equipo decidieron extenderle el contrato hasta finales del 2028.

“El equipo morado confirma su apuesta por una de las grandes promesas del pelotón internacional, que está completando una destacada actuación en su primera participación en La Vuelta”, mencionó el equipo tras hacer el anuncio oficial.

Chumil y el Burgos retoman este martes 9 de septiembre la competencia tras el segundo y último día de descanso de la Vuelta a España, en la ciudad de Pontevedra. La etapa 16 será de media montaña, con un recorrido de 167.9 kilómetros, en la que Chumil buscará recuperar posiciones en la clasificación general individual donde actualmente se ubica en la posición 81.