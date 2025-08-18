Sergio Chumil pedalea hacia la historia: será el segundo guatemalteco en la Vuelta a España

“Uno de mis grandes sueños es poder correr en las tres grandes vueltas del mundo, y la Vuelta a España es mi primera meta”, declaró hace unos meses Sergio Chumil durante una plática con Prensa Libre.

Ese sueño ya puede considerarse una realidad, luego de que el equipo Burgos-BH anunciara oficialmente que el guatemalteco Sergio Chumil integra la nómina oficial de los ocho ciclistas que competirán en dicha vuelta.

Originario de la aldea Chuachalí, Tecpán, Chimaltenango, Chumil inició su aventura en España en el 2022, cuando se unió al equipo Aluminios Cortizo. Desde su llegada, empezó a mostrar su calidad al destacar en diversas competencias.

Un año después, el equipo Burgos-BH confió en su potencial y lo incorporó a su nómina, con lo cual Chumil se unió a su primer equipo profesional en Europa. Todo apuntaba a un camino lleno de desafíos y grandes satisfacciones.

Chumil ha trabajado como gregario en su equipo hasta convertirse en un gran protagonista, al punto de ganar etapas en exigentes competencias europeas. Entre sus logros figuran subir al podio en la Clásica Camp de Morvedre y un triunfo épico en la etapa reina de O Gran Camiño, donde venció al canadiense Derek Gee, destacado ciclista del pasado Tour de Francia.

Recientemente, Chumil tuvo una actuación destacada en la Vuelta a Burgos, donde trabajó para su equipo y también buscó protagonismo al disputar los finales de etapa.

Gracias a su disciplina y constancia, ha logrado un puesto privilegiado en la nómina para la Vuelta a España. Burgos-BH cuenta con un equipo de 26 pedalistas, y Chumil figura entre los ocho elegidos para este desafío que comenzará el 23 de agosto en Torino, Italia, y contará con 21 etapas de competencia.

El corredor guatemalteco, tendrá la oportunidad de compartir carretera y luchar a la par de los mejores pedalistas del mundo, entre ellos el esloveno Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España.

Segundo en la historia

Sergio Chumil es, hoy por hoy, el máximo referente del ciclismo guatemalteco, y su historia apenas comienza, dejando ya una huella imborrable en este deporte.

Será el segundo guatemalteco en participar en una Vuelta a España, después de Anton Darío Villatoro, quien la corrió en 1998 con el equipo US Postal, de Estados Unidos.