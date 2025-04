Sergio Chumil | Su buen inicio de año, sus raíces, triunfos y el sueño de correr la Vuelta a España

En una bicicleta negra con llantas plateadas comenzó la historia de Sergio Chumil, quien al principio tomó el ciclismo como una manera de divertirse en sus tiempos libres, sin imaginar que años más tarde ese deporte lo llevaría a estar a la par de los mejores exponentes en el mundo.

A sus 24 años, Chumil es parte del equipo profesional Burgos Burpellet BH, en el que ha tenido destacadas actuaciones desde su llegada, en el 2024. Es por ello que el equipo español lo renovó por dos años más y en este año ha sabido responder con importantes e históricos resultados.

“Son muchas cosas que he pasado en este 2025. Creo que ha sido un buen inicio de año, donde logré ganar una etapa compitiendo con mi equipo Burgos y espero que el resto del año nos vaya mejor”, comentó.

Entre los momentos memorables del ciclista está la etapa que ganó en el O Gran Camiño, disputada en Galicia, España, donde derrotó en un cerrado embalaje al canadiense Derek Gee. Victoria que considera histórica para su carrera.

“Las carreras en Europa son muy diferentes a lo que había estado acostumbrado en Guatemala. Es difícil poder correr una carrera y no digamos ganarla; creo que fue un momento histórico para mí. Cumplí un sueño de ganar una carrera internacional, no podía creer, pero lo disfruté de la mejor manera”, recordó.

Momento en el que Sergio Chumil derrota al canadiense Derek Gee en O Gran Camiño en Galicia, España. (Foto Prensa Libre: Cortesía: Equipo Burgos Burpellet BH).

Del campo a Europa

Originario de Chuachalí, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, Sergio combinaba sus estudios con la agricultura, ayudando a su padre en la siembra de verduras e incluso trabajando en una cafetería, todo esto con el objetivo de poder aportar al sustento de su hogar.

Mientras disfrutaba de sus primeros pedalazos a los 13 años, Chumil, como muchos en este deporte, hizo muchos sacrificios, sin quitar la vista en cumplir su sueño de ser ciclista profesional, el cual le ha dado un gran giro a su vida en todo sentido.

“El ciclismo ha cambiado mi manera de vivir, de ver las cosas y aprender a valorar los logros y a no repetir los errores que se van cometiendo. Inicié como muchos. Estudiaba y ayudaba a mi papá en el campo cultivando verduras; incluso trabajé en una cafetería con mi tío mientras empezaba en el ciclismo. Son cosas que marcaron mi infancia y el comienzo de mi carrera deportiva”, confesó.

A codo con los mejores

En su primera aventura por España con el equipo Cortizo, Chumil todavía corría como amateur, pero fue demostrando que ese nivel le quedaba pequeño y aspiraba a más. Fue así como el Burgos BH lo integró a sus filas como profesional y, en cuestión de una temporada, Chumil cumplió otro sueño: competir a la par de los mejores del mundo.

“En mi primera temporada lo veía algo difícil. Sabía que el ciclismo era muy diferente y, estando en amateur, no me imaginaba que a nivel profesional era tan complicado estar participando entre los grandes del ciclismo. Pero me fui abriendo las puertas y dándome cuenta de que podía estar corriendo a la par de los más grandes del mundo”, comentó.

Sergio Chumil pasó de ver por la televisión al esloveno Primoz Roglic, a los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana, como al ecuatoriano Richard Carapaz, corredores que han ganado el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, a tenerlos como rivales en la carretera.

Sergio Chumil participó recientemente en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo que se desarrolló en Quetzaltenango, y logró dos medallas de plata. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

“Fue un momento muy motivante. Estar allí con ciclistas que miraba en la televisión y admiraba mucho y tener la oportunidad de estar a la par y competir contra ellos fue algo que me puso muy feliz y que me hizo recordar todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí; es algo que me motivó mucho para seguir adelante”, dijo.

El ciclista guatemalteco vive despierto su sueño, algo que nunca imaginó; ahora es toda una realidad. Pero está con los pies sobre la tierra, ya que sabe que aún tiene mucho por trabajar y mejorar.

“A veces ni yo me la creo. Era algo que no estaba escrito y nunca me imaginé que podía llegar a correr en Europa y ganar una carrera. Volteo a ver mis inicios, y me llena de satisfacción y nostalgia a la vez por haber cumplido este sueño”, recordó.

Vuelta a España

Chumil podría agrandar su legado, ya que el equipo Burgos BH fue confirmado para estar en la Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas en el mundo. Aunque no está en sus manos decidir si la corre o no, sino de sus entrenadores, el tecpaneco espera estar presente en la competencia.

“Creo que en Guatemala toda la afición quiere verme competir, pero sé lo difícil que es, porque requiere de mucha preparación, ya que uno va a competir contra los más grandes del mundo. Voy a seguir trabajando duro y espero en Dios poderlo lograr y debutar en una de las tres grandes vueltas”, afirmó.

No olvida sus raíces

A pesar de sus compromisos con el equipo español, volver a Guatemala siempre llena de felicidad a Chumil para poder compartir con su familia y ocupa parte de su tiempo para salir a rodar con sus amigos ciclistas.

“Guatemala es mi país, siempre me pongo feliz de poder venir, porque aquí es donde empecé a correr y me formé como ciclista. Siempre que tengo la oportunidad de venir, comparto el mayor tiempo con mi familia y mis amigos, con los que salgo a rodar o simplemente a tomar un café para poder platicar”.

Algunos logros destacados de Chumil