Sergio Chumil completa la etapa 15 de la Vuelta a España, que estuvo marcada de nuevo por las protestas

Pese a las complicaciones gástricas, Sergio Chumil sigue dando pelea y en la etapa de este domingo 7 de septiembre completó el recorrido en el lugar 157, mientras que en la general individual se ubica de 81.

Con respecto a la competencia, el danés Mads Pedersen se llevó el triunfo de la etapa entre Vegadeo y Monforte de Lemos, una carrera marcada de nuevo por protestas propalestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.

La victoria de la etapa se la jugó un grupo de escapados y Pedersen impuso su mayor punta de velocidad para superar en la meta al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo.

El pelotón del líder Jonas Vingegard circulaba entonces con más de 13 minutos de retraso.

Tal como ha sucedido desde que la Vuelta pisó territorio español, la jornada se vio afectada por las manifestaciones propalestinas.

A falta de 56 kilómetros para la meta, un activista con una bandera palestina, que se encontraba escondido tras unos árboles, intentó acceder a la calzada al paso de los ciclistas, pero tropezó y no logró su objetivo.

No obstante, Romo se giró hacia atrás para ver lo que había sucedido y en ese momento se cayó.

El corredor de Movistar se levantó, se dirigió al manifestante sin mayores problemas y, después siguió la carrera.