¿Cuándo juega Guatemala contra Panamá? Los 3 puntos que debe mejorar la Bicolor tras la derrota ante El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala volverá a la acción este lunes 8 de septiembre cuando visite a Panamá en el Estadio Rommel Fernández por la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo al 2026. El duelo está programado para las 19:30 horas y será un reto de máxima exigencia para la Azul y Blanco, que llega con la obligación de corregir errores tras la derrota sufrida 0-1 ante El Salvador en el debut.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena no logró aprovechar sus oportunidades en el primer encuentro, lo que terminó pesando en el resultado. La Bicolor generó varias ocasiones de gol claras, pero la falta de contundencia terminó costando caro ante un rival que aprovechó una de las pocas opciones que tuvo.

De cara al compromiso frente a los canaleros, Guatemala tiene al menos tres aspectos fundamentales que mejorar si quiere sumar puntos en su visita a la capital panameña. El primero de ellos es la definición. Los chapines no pueden repetir el guion del Cementos Progreso, donde la ineficacia ofensiva pasó factura.

El segundo punto es la concentración defensiva. En la jugada del gol salvadoreño quedó evidenciado un descuido en la última línea, y ante una selección como Panamá, que cuenta con delanteros de jerarquía como Cecilio Waterman o Ismael Díaz, los errores se pagan de inmediato.

El tercer aspecto clave es la gestión emocional. El grupo mostró cierta ansiedad tras fallar oportunidades, lo que repercutió en el control del partido. Mantener la calma y la unidad será determinante para resistir en un estadio históricamente complicado como el Rommel Fernández.

El rival tampoco será sencillo. Panamá llega motivado tras su participación en la Copa América y busca comenzar con paso firme en las eliminatorias. Además, el historial favorece ampliamente a los canaleros, con 17 victorias contra apenas 5 de Guatemala en 30 enfrentamientos oficiales e internacionales.

A pesar de las dificultades, la Bicolor se aferra a la ilusión. En el camerino el discurso ha sido claro: dar vuelta a la página y pensar en el objetivo principal, que es sumar de visitante y recuperar los puntos perdidos en casa. Los jugadores reconocen la exigencia, pero confían en que con concentración y efectividad podrán pelear en Panamá.

El lunes será una nueva oportunidad para que Guatemala busque reivindicarse, cortar la mala racha en el Rommel Fernández y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El camino es largo, pero cada punto cuenta, y la jornada 2 será crucial para no perder terreno en la eliminatoria.