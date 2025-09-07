Guatemala vs Panamá: Este fue el último resultado de la Azul y Blanco en su visita al Rommel Fernández

La Selección de Guatemala volverá a presentarse en el estadio Rommel Fernández este lunes 8 de septiembre en la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo al 2026. El recuerdo más cercano no es alentador para la Bicolor, que en su última visita salió goleada frente a Panamá.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se dio en la última fecha de la fase de grupos de la Concacaf Nations League. Aquella vez, la Azul y Blanco sufrió un duro revés al caer 3-0 en suelo canalero, un resultado que evidenció la distancia actual entre ambos combinados nacionales.

Ese partido dejó claro que jugar en el Rommel Fernández sigue siendo una tarea complicada para Guatemala, que históricamente ha batallado cuando le toca enfrentar a Panamá en condición de visitante. Los canaleros suelen aprovechar su localía y el empuje de su afición para imponerse con autoridad.

En cuanto al historial, los números favorecen ampliamente a Panamá. A lo largo de la historia, ambos equipos se han enfrentado en 30 ocasiones, entre partidos oficiales e internacionales. El balance es de 17 victorias para los canaleros, apenas 5 triunfos para Guatemala y 8 empates.

Estos datos reflejan la dificultad de la Bicolor para superar a Panamá, especialmente en los últimos años, donde la selección canalera se ha consolidado como uno de los rivales más fuertes de la región. El crecimiento de su fútbol, sumado a su participación constante en torneos internacionales, lo han convertido en un rival de peso en Concacaf.

Para Guatemala, el reto de la próxima jornada será romper esa tendencia negativa y buscar un resultado que les permita sumar en condición de visitante. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega con la urgencia de conseguir puntos tras la derrota en casa ante El Salvador en el debut de la eliminatoria.

Panamá, en tanto, sabe que tiene la oportunidad de aprovechar su localía y seguir en la pelea por los primeros puestos del grupo. Su historial le da confianza, pero también es consciente de que Guatemala intentará dar un golpe de autoridad que cambie la historia reciente.

Con este panorama, el partido del lunes se presenta como un nuevo capítulo en una rivalidad marcada por la superioridad canalera. La Bicolor buscará revertir los números y demostrar que aún tiene argumentos para competir en una eliminatoria que apenas comienza.