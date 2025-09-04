Así fue el error que provocó el gol de la derrota de Guatemala frente a El Salvador

Guatemala cayó 0-1 en casa en su primer partido de la última ronda de la eliminatoria mundialista.

El combinado nacional intentó por todos los medios romper el cerrojo defensivo de El Salvador, pero se quedó corto en su planteamiento y no logró anotar.

Cuando parecía que todo terminaría en empate, un error defensivo resultó determinante para que Harold Osorio marcara el único gol del encuentro.

La anotación llegó en una de las pocas acciones ofensivas de El Salvador, en un tiro de esquina al minuto 79. Osorio apareció en el corazón del área defendida por Nicholas Hagen y definió ante la débil marca de Aarón Herrera.

Pese a que Guatemala lo intentó hasta el final, no pudo empatar y terminó con una derrota en casa.

Ahora la Bicolor deberá enfrentar a Panamá el lunes 8 de septiembre, en el estadio Rommel Fernández, de la Ciudad de Panamá. Este duelo será vital, ya que, si Guatemala no suma, prácticamente quedará sin opciones de clasificar a su primera Copa del Mundo.

El Salvador vence a Guatemala 1 a 0.



Este fue el gol de la victoria:

En el otro partido del grupo A, Surinam y Panamá empataron sin goles en su debut en la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Con estos resultados, El Salvador lidera el grupo con tres puntos, seguido por Panamá y Surinam con una unidad. Guatemala ocupa el último lugar sin puntos.

Después de visitar a Panamá, la Selección Nacional deberá esperar hasta octubre para enfrentar de visita a El Salvador y Surinam. En noviembre recibirá en casa a Panamá y Surinam para completar sus seis partidos de la fase eliminatoria.