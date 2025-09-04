EN VIVO Guatemala vs El Salvador: Así se prepara la afición antes del encuentro de la Selección

Este miércoles 4 de septiembre comienzan los partidos de la última fase de eliminatoria al Mundial del 2026, donde Guatemala busca conseguir un boleto directo.

El encuentro contra El Salvador se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, donde se prevé que miles de aficionados se reúnan para disfrutar el juego.

Además, en plazas, restaurantes y otros establecimientos públicos y privados se han habilitado pantallas para que los guatemaltecos puedan disfrutar el partido.

La Policía Municipal de Tránsito prevé complicaciones en las zonas aledañas al estadio, debido al desplazamiento de aficionados.

Autoridades han habilitado algunas facilidades de movilización y logística, para que el impacto al tránsito sea el menor posible.

Socorristas y fuerzas de seguridad están en alerta ante cualquier eventualidad o emergencia que pudiera registrarse antes, durante o después del encuentro de la Selección.

04 de septiembre 2025, 09:15h Anuncian instalación de pantallas gigantes para ver el partido

La Municipalidad de San Juan Sacatepéquez informa que desde las 16 horas de este jueves, los pobladores se pueden acercar al parque central municipal.

Las alcaldías de Villa Canales, San Miguel Petapa y Fraijanes también colocan pantallas gigantes.

04 de septiembre 2025, 08:50h Recomendaciones para conductores en alrededores del Cementos Progreso



Autoridades de Tránsito de la capital emitieron una serie de recomendaciones para los automovilistas que circulan por la zona 6 y alrededores del estadio Cementos Progreso.

Lea más detalles.

04 de septiembre 2025, 08:00h Pantalla para ver el encuentro está habilitada en la Plaza de la Constitución

Aficionados podrán disfrutar del encuentro entre las selecciones de Guatemala y El Salvador en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, donde se instaló una pantalla para la transmisión del encuentro.