EN VIVO Guatemala vs El Salvador: Así se prepara la afición antes del encuentro de la Selección
Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentan este 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, como parte de las eliminatorias al Mundial 2026.
Imagen de referencia. Aficionados se alistan para el encuentro de la Selección de Guatemala y la de El Salvador. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / Érick Ávila)
Este miércoles 4 de septiembre comienzan los partidos de la última fase de eliminatoria al Mundial del 2026, donde Guatemala busca conseguir un boleto directo.
El encuentro contra El Salvador se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, donde se prevé que miles de aficionados se reúnan para disfrutar el juego.
Además, en plazas, restaurantes y otros establecimientos públicos y privados se han habilitado pantallas para que los guatemaltecos puedan disfrutar el partido.
La Policía Municipal de Tránsito prevé complicaciones en las zonas aledañas al estadio, debido al desplazamiento de aficionados.
Autoridades han habilitado algunas facilidades de movilización y logística, para que el impacto al tránsito sea el menor posible.
Socorristas y fuerzas de seguridad están en alerta ante cualquier eventualidad o emergencia que pudiera registrarse antes, durante o después del encuentro de la Selección.
Anuncian instalación de pantallas gigantes para ver el partido
La Municipalidad de San Juan Sacatepéquez informa que desde las 16 horas de este jueves, los pobladores se pueden acercar al parque central municipal.
Las alcaldías de Villa Canales, San Miguel Petapa y Fraijanes también colocan pantallas gigantes.
Recomendaciones para conductores en alrededores del Cementos Progreso
Autoridades de Tránsito de la capital emitieron una serie de recomendaciones para los automovilistas que circulan por la zona 6 y alrededores del estadio Cementos Progreso.
- Futbol -— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 2, 2025
Jueves, selección de Guatemala, bulevar La Pedrera, precaución por demanda de viajes hacia estadio zona 6. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/UABC6OLexF
Pantalla para ver el encuentro está habilitada en la Plaza de la Constitución
Aficionados podrán disfrutar del encuentro entre las selecciones de Guatemala y El Salvador en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, donde se instaló una pantalla para la transmisión del encuentro.