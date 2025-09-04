Guatemala vs. El Salvador: historial de duelos en eliminatorias y posible once de Tena

El último enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador en suelo patrio no le trae buenos recuerdos a la Bicolor, ya que, en esa oportunidad, la selección dirigida por Carlos Miloc cayó 1-0, con anotación de Raúl Díaz Arce, el 2 de abril del 2000, rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.



Han pasado 25 años de aquel episodio, y esta noche ambas selecciones volverán a enfrentarse en una eliminatoria mundialista, en el que será su duelo número 102 en la historia



Este jueves 4 de septiembre, de la mano de Luis Fernando Tena, Guatemala busca iniciar con pie derecho la fase final de la eliminatoria. El técnico mexicano alineará a sus mejores hombres con el objetivo de sumar su primera victoria en esta última fase rumbo al Mundial del 2026.



Guatemala parte como favorita, tras su destacada actuación en la Copa Oro, donde alcanzó el tercer lugar. Sin embargo, ante sí tendrá a una selección salvadoreña que, con Hernán el Bolillo Gómez al frente, se propone reivindicarse, sorprender y volver a ganar en suelo guatemalteco.



El último triunfo sobre El Salvador en una eliminatoria se dio el 8 de diciembre de 1976, rumbo a Alemania 1978, con marcador de 3-1. Anotaron Leonardo McNish, Carlos Monterroso y Óscar Sánchez; descontó Víctor Valencia.

Pulso parejo

En la historia de enfrentamientos en eliminatorias mundialistas, El Salvador y Guatemala se han enfrentado en nueve ocasiones, protagonizando duelos cerrados y muy intensos, donde los marcadores han sido con poca diferencia.

La estadística está pareja entre ambas selecciones, ya que igual con tres triunfos y misma cantidad de derrotas, por lo que este jueves 4 de septiembre será el décimo encuentro y una de las dos selecciones podría ponerse al frente en la estadística o mantener la paridad.

Estos son los resultados entre Guatemala y El Salvador: