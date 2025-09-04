Guatemala vs. El Salvador: historial de duelos en eliminatorias y posible once de Tena

Guatemala y El Salvador se enfrentan nuevamente en la ruta hacia el Mundial 2026, con un historial cargado de intensidad, rivalidad regional y resultados impredecibles; Luis Fernando Tena perfila una alineación con variantes clave para encarar el duelo.

HOUSTON,TEXAS. JUNE 24th: José Carlos Pinto #4 of Guatemala celebrate his a goal during the match between Guadalupe and Guatemala in the Concacaf Gold Cup 2025, held at the Shell Energy Stadium, in Houston ,Texas (PHOTO BY FABIAN MEZA/ STRAFFON IMAGES/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

La Selección de Guatemala buscará iniciar con victoria frente a El Salvador en la fase final de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El último enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador en suelo patrio no le trae buenos recuerdos a la Bicolor, ya que, en esa oportunidad, la selección dirigida por Carlos Miloc cayó 1-0, con anotación de Raúl Díaz Arce, el 2 de abril del 2000, rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.


Han pasado 25 años de aquel episodio, y esta noche ambas selecciones volverán a enfrentarse en una eliminatoria mundialista, en el que será su duelo número 102 en la historia


Este jueves 4 de septiembre, de la mano de Luis Fernando Tena, Guatemala busca iniciar con pie derecho la fase final de la eliminatoria. El técnico mexicano alineará a sus mejores hombres con el objetivo de sumar su primera victoria en esta última fase rumbo al Mundial del 2026.


Guatemala parte como favorita, tras su destacada actuación en la Copa Oro, donde alcanzó el tercer lugar. Sin embargo, ante sí tendrá a una selección salvadoreña que, con Hernán el Bolillo Gómez al frente, se propone reivindicarse, sorprender y volver a ganar en suelo guatemalteco.

El último triunfo sobre El Salvador en una eliminatoria se dio el 8 de diciembre de 1976, rumbo a Alemania 1978, con marcador de 3-1. Anotaron Leonardo McNish, Carlos Monterroso y Óscar Sánchez; descontó Víctor Valencia.

Pulso parejo

En la historia de enfrentamientos en eliminatorias mundialistas, El Salvador y Guatemala se han enfrentado en nueve ocasiones, protagonizando duelos cerrados y muy intensos, donde los marcadores han sido con poca diferencia.

La estadística está pareja entre ambas selecciones, ya que igual con tres triunfos y misma cantidad de derrotas, por lo que este jueves 4 de septiembre será el décimo encuentro y una de las dos selecciones podría ponerse al frente en la estadística o mantener la paridad.

Estos son los resultados entre Guatemala y El Salvador:

  • 03/12/1972    Guatemala 1-0 El Salvador  Estadio Mateo Flores
  • 10/12/1972    El Salvador 1-0 Guatemala  Estadio Flor Blanca, San Salvador         
  • 08/12/1976      Guatemala 3-1 El Salvador       Estadio Mateo Flores                 
  • 20/12/1976      El Salvador 2-0 Guatemala       Flor Blanca, San Salvador              
  • 23/10/1977      Guatemala  2-2 El Salvador      Estadio Azteca, México                
  • 09/11/1980      Guatemala 0-0 El Salvador       Mateo Flores   
  • 21/12/1980      El Salvador 1-0 Guatemala       Cuscatlán, San Salvador              
  • 02/04/2000      Guatemala 0-1 El Salvador       Mateo Flores   
  • 07/05/2000      El Salvador 1-1 Guatemala       Cuscatlán, San Salvador             

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Concacaf Eliminatoria 2026 Futbol nacional Selección de El Salvador Selección de Guatemala 
