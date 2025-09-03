Guatemala vs. El Salvador: Luis Fernando Tena asegura que no se sienten favoritos, pero confían en su equipo.

La Selección Nacional de Guatemala inicia esta noche el último tramo del sueño por clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo. Su primera prueba será El Salvador, y el técnico de la Bicolor, Luis Fernando Tena, resaltó que no será un juego fácil.

Aunque el mexicano confía en las cualidades de su equipo, subraya que ambas selecciones tienen sistemas muy sólidos y que el partido podría definirse por una leve diferencia.

“Confiamos en nuestras propias fuerzas, pero de ninguna manera creyendo que será un partido fácil; será muy duro y disputado. Diría que será un juego con pocos goles, porque los dos equipos tenemos sistemas defensivos sólidos, y que se podría definir en los últimos minutos”, afirmó.

Tena destaca que el equipo llega en buen momento y que lo logrado en la Copa Oro les da confianza para afrontar esta fase. Sin embargo, descartó sentirse favorito frente a los salvadoreños, al señalar que los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido muy cerrados.

“Llegamos bien luego de lo que hicimos en la Copa Oro. Los jugadores están en buen ritmo. No nos creemos eso de que somos favoritos, porque históricamente los partidos entre Guatemala y El Salvador han sido así, y no será la excepción mañana (hoy)”, expresó el técnico, quien confirmó que no tiene jugadores lesionados y contará con los 24 convocados.

Ganar será clave

El estratega reiteró que ve bien a su equipo, aunque sin perder el piso, ya que no será fácil: serán seis partidos muy exigentes, e iniciar ganando será clave.

“Veo bien a mi equipo, pero también estoy consciente de que los rivales son muy fuertes y que esto se va a definir hasta la última fecha. Será un torneo de seis partidos, por lo que es importante iniciar bien y hacerlo ganando, más ahora que nos toca arrancar en casa”, explicó.

Ilusión a tope

Luis Fernando Tena mencionó que, al igual que los jugadores y toda la afición, él también vive con ilusión el sueño de clasificar al Mundial.

“Sabemos que hay un país y millones de guatemaltecos que quieren ver a su selección en un Mundial. Los jugadores también tienen ese sueño, y por ello se están esforzando en lograrlo. En lo personal, vivo con esa ilusión desde el primer día que vine al país. De este tiempo para acá, los muchachos han mejorado y evolucionado de la mejor manera. Vamos a luchar por cumplir este sueño en común”, concluyó.

El portero Nicholas Hagen, conversa con sus defensas Nicolás Samayoa, José Morales y José Pinto, después del último entreno en las instalaciones del CAR. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Tena destacó la trayectoria del Bolillo Gómez y la manera de como juegan sus equipos. Si bien, ambos tienen muchos años de dirigir, los jugadores son los grandes protagonistas para conseguir los resultados deseados.

“Creo que el técnico de El Salvador y como su servidor tenemos mucho tiempo dirigiendo. El conoce mejor el futbol de Centroamérica, incluso dirigió a Guatemala. Hernán (Gómez) tiene una gran trayectoria que debemos de respetar, sus equipos son muy ordenados, pero al final los que deciden son los jugadores, ellos son los protagonistas, serán detalles para definir el juego porque los dos equipos tenemos buenos elementos”, finalizó.