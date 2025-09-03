Guatemala vs. El Salvador: Fedefut anuncia la hora de apertura de las puertas del estadio Cementos Progreso

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala dio a conocer las recomendaciones para ingresar al estadio Cementos Progreso, donde se disputará el partido correspondiente a la primera fecha de la clasificación de Concacaf. Además, informó la hora de apertura de las puertas.

El partido entre Guatemala y El Salvador se disputará este jueves 4 de septiembre, cuando más de 16 millones de guatemaltecos respaldarán al conjunto Azul y Blanco en el inicio de un nuevo sueño mundialista.

Según el comunicado publicado en las redes sociales de la Fedefut, las puertas del estadio se abrirán a las 16:00 horas. También se recomienda a los aficionados llegar con anticipación, debido a la afluencia de personas y al tránsito en la zona 6 de la capital.

El encuentro entre Guatemala y El Salvador está programado para iniciar a las 20:00 horas. La afición deberá considerar, además del ingreso al recinto, los puntos de parqueo habilitados por la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Amílcar Montejo, vocero de la PMT, detalló que desde el mediodía se implementará un plan operativo de tránsito, incluyendo el ordenamiento de ventas en los alrededores del estadio, con el fin de evitar complicaciones vehiculares.

Entre las opciones de parqueo, se dispuso la explanada de Cayalá, en la zona 5, donde los seguidores de la Bicolor podrán dejar sus vehículos. Desde ese punto saldrán buses hacia el estadio Cementos Progreso entre las 16:30 y 17:30 horas. El costo por viaje será de Q5.

Al finalizar el partido, entre las 22:00 y 23:00 horas, los buses retornarán desde el estadio hacia la explanada Cayalá. El pasaje también tendrá un costo de Q5 y las unidades circularán cada 10 a 15 minutos, según informó Montejo.

Con estas medidas, la Fedefut y las autoridades de tránsito buscan garantizar un ingreso ordenado y seguro al estadio Cementos Progreso, de manera que la afición pueda disfrutar sin contratiempos del clásico centroamericano entre Guatemala y El Salvador.