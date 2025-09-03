Guatemala vs. El Salvador: Objetos que la afición no podrá ingresar al estadio Cementos Progreso para el juego de la Bicolor

La Azul y Blanco afina los últimos detalles para el encuentro, que se disputará este jueves, a las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso. La organización ha dado a conocer recomendaciones importantes para el ingreso al recinto deportivo.

Para este duelo, el técnico mexicano Luis Fernando Tena cuenta con 24 jugadores convocados para las primeras dos fechas eliminatorias: frente a El Salvador, como local, y ante Panamá, como visitante.

Tena ha mantenido la base de futbolistas que disputaron la reciente Copa Oro, torneo en el que Guatemala alcanzó las semifinales.

Destacan el regreso de Nathaniel Mendez-Laing, quien milita en el futbol de Inglaterra, y del guardameta Fredy Pérez, titular de Comunicaciones. En esta doble jornada no fueron convocados el portero Luis Morán, Damián Rivera y Matthew Evans.

Las localidades para el duelo contra El Salvador están agotadas, por lo que se espera un lleno total en el estadio de la zona 6, con más de 11 mil entradas puestas a disposición por la Fedefut.

Para las personas que no tengan boletos para ver el partido en el Cementos Progreso, se instalarán varias pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1.

Objetos prohibidos para el ingreso al estadio Cementos Progreso

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala publicó la lista de artículos que no podrán ingresarse al recinto deportivo:

Cargadores y baterías externas

Bengalas, fuegos artificiales y láseres

Bebidas, monedas y alimentos

Paraguas, cascos de motocicleta y loncheras

Lociones, cigarrillos y vapeadores

Banderas mayores de 2×2 metros, astas, trompetas y vuvuzelas

La Bicolor regresa a una fase final de eliminatoria mundialista tras dos décadas de ausencia. Su última participación en una ronda decisiva fue rumbo a la Copa del Mundo de Alemania del 2006, cuando finalizó en la quinta posición de la hexagonal, quedando fuera del repechaje que disputó Trinidad y Tobago.