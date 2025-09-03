Fútbol Nacional
Guatemala vs. El Salvador: Objetos que la afición no podrá ingresar al estadio Cementos Progreso para el juego de la Bicolor
La Selección Nacional de Guatemala enfrentará a El Salvador en el arranque de la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Concacaf, en busca de un boleto al Mundial del 2026.
La afición guatemalteca espera vivir una gran fiesta en el partido contra El Salvador, en el inicio de la fase final de la elilminatoria. (Foto Érick Ávila).
La Azul y Blanco afina los últimos detalles para el encuentro, que se disputará este jueves, a las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso. La organización ha dado a conocer recomendaciones importantes para el ingreso al recinto deportivo.
Para este duelo, el técnico mexicano Luis Fernando Tena cuenta con 24 jugadores convocados para las primeras dos fechas eliminatorias: frente a El Salvador, como local, y ante Panamá, como visitante.
Tena ha mantenido la base de futbolistas que disputaron la reciente Copa Oro, torneo en el que Guatemala alcanzó las semifinales.
Destacan el regreso de Nathaniel Mendez-Laing, quien milita en el futbol de Inglaterra, y del guardameta Fredy Pérez, titular de Comunicaciones. En esta doble jornada no fueron convocados el portero Luis Morán, Damián Rivera y Matthew Evans.
Las localidades para el duelo contra El Salvador están agotadas, por lo que se espera un lleno total en el estadio de la zona 6, con más de 11 mil entradas puestas a disposición por la Fedefut.
Para las personas que no tengan boletos para ver el partido en el Cementos Progreso, se instalarán varias pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1.
Objetos prohibidos para el ingreso al estadio Cementos Progreso
La Federación Nacional de Futbol de Guatemala publicó la lista de artículos que no podrán ingresarse al recinto deportivo:
- Cargadores y baterías externas
- Bengalas, fuegos artificiales y láseres
- Bebidas, monedas y alimentos
- Paraguas, cascos de motocicleta y loncheras
- Lociones, cigarrillos y vapeadores
- Banderas mayores de 2×2 metros, astas, trompetas y vuvuzelas
La Bicolor regresa a una fase final de eliminatoria mundialista tras dos décadas de ausencia. Su última participación en una ronda decisiva fue rumbo a la Copa del Mundo de Alemania del 2006, cuando finalizó en la quinta posición de la hexagonal, quedando fuera del repechaje que disputó Trinidad y Tobago.
⚠️RECUERDA hay restricciones al ingreso del estadio, tómalo en cuenta. ¡VamosGuate!— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 2, 2025
🇬🇹ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ 🆚 ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ🇸🇻
🗓️𝟦 ꜱᴇᴘ. 𝟤𝟢𝟤𝟧
⏱️𝟪:𝟢𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/rZbezqzT6N