Selección de Guatemala: El esquema de Luis Fernando Tena para las eliminatorias mundialistas

La Selección de Guatemala recibirá a su similar de El Salvador el jueves 4 de septiembre y visitará a la escuadra de Panamá el lunes 9, en el inicio de la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena llegan a las eliminatorias mundialistas tras firmar la mejor actuación del combinado nacional en la Copa Oro en las últimas tres décadas, por lo que los aficionados guatemaltecos se encuentran ilusionados con la posible primera clasificación a una Copa del Mundo de categoría mayor.

Durante la Copa Oro del 2025, la Azul y Blanco disputó cinco encuentros, en los que ganó dos, empató uno y perdió dos, con prácticamente el mismo plantel que utilizará en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, salvo algunas diferencias, debido a que en aquel torneo fueron convocados 26 futbolistas, frente a los 24 actuales.

Para la Copa Oro, el tercer guardameta de la Bicolor fue Luis Morán, mientras que en las eliminatorias lo será Fredy Pérez. Asimismo, el atacante Nathaniel Mendez-Laing ocupará el puesto de Elmer Cardoza, y los juveniles Damián Rivera y Matthew Evans, de 22 y 19 años respectivamente, no fueron convocados por el entrenador mexicano.

Selección de Guatemala: Línea por línea

Portería

Luego de la lesión de Nicholas Hagen durante el encuentro contra Guadalupe en la fase de grupos, fue Kenderson Navarro quien defendió el arco nacional ante Canadá y EE. UU. en la Copa Oro 2025. Sin embargo, dado que el guardameta del Columbus Crew estadounidense ya está recuperado, probablemente será quien proteja la portería.

El portero guatemalteco Nicholas Hagen, tras el duelo contra República Dominicana. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Defensa

Los cuatro defensores que disputaron los cinco partidos de la Copa Oro del 2025 fueron José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto y Aaron Herrera. Ante ello, se espera que la defensa de la Selección de Guatemala esté conformada por los mismos cuatro futbolistas, quienes ya se conocen bien y están listos para entregarse por el escudo.

Aaron Herrera de Guatemala cabecea el balón contra EE. UU. durante la Copa Oro 2025 en Misuri. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mediocampo

Durante la Copa Oro del 2025, el medio campo de la Selección guatemalteca estuvo dominado por Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar y Óscar Santis, quienes disputaron todos los compromisos del campeonato internacional y lograron adaptarse a los distintos esquemas de Luis Fernando Tena, ya fuera con un 4-3-3 o un 4-4-2.

Stheven Robles de Guatemala lucha por la posesión del balón durante el partido contra Canadá. (Foto Prensa Libre: AFP)

Ataque

El ataque de la Azul y Blanco es el sector más disputado del equipo, debido a que ningún atacante jugó todos los partidos de la Copa Oro 2025. Ante ello, la delantera probablemente será ocupada por Rubio Rubin, Darwin Lom o Arquímides Ordóñez, sin contar la incorporación de Nathaniel Mendez-Laing, quien no disputó ese torneo.

El delantero Rubio Méndez celebra el primer gol de Guatemala durante la Copa Oro. (Foto Prensa Libre: AFP)

El 11 probable de la Selección de Guatemala en eliminatorias: 4-3-3

Portero: Nicholas Hagen (Columbus Crew - EE. UU)

Defensas: José Morales (CSD Municipal), Nicolás Samayoa (CSD Municipal), José Pinto (Comunicaciones) y Aaron Herrera (DC United - EE. UU)

Mediocampo: Stheven Robles (Comunicaciones), Rudy Muñoz (CSD Municipal) y Oscar Santis (Antigua GFC).

Atacantes: Rubio Rubín (Charleston - EE. UU), Olger Escobar (Montreal - Canadá) y Arquímides Ordoñez (Loudoun United - EE. UU).