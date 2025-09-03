Guatemala vs. El Salvador: duelo clave con figuras destacadas en la eliminatoria rumbo al Mundial

El último tramo del camino hacia la Copa del Mundo del 2026 arranca este jueves 4 de septiembre. Todo está listo para que el estadio Cementos Progreso sea testigo de uno de los duelos de mayor tradición en el futbol centroamericano a escala de selecciones nacionales: Guatemala contra El Salvador.

Será un pulso de mentes maestras entre el mexicano Luis Fernando Tena y el colombiano Hernán Darío "el Bolillo" Gómez —tres veces mundialista—, quienes han preparado a sus equipos con el objetivo de iniciar con el pie derecho el primero de seis partidos del grupo A, completado por Panamá y Surinam. Ambos seleccionados tienen el mismo ideal: terminar en primer lugar y avanzar de manera directa a la cita mundialista que se disputará a partir de junio del próximo año.

Se espera un duelo cerrado y con mucha intensidad. Ambas selecciones cuentan con jugadores fundamentales en cada línea del terreno de juego y que atraviesan un buen momento.

Si bien el trabajo debe ser colectivo, la afición también podrá presenciar el enfrentamiento de individualidades, en el que cada quien buscará brillar desde la posición que le corresponda. Tanto Guatemala como El Salvador apostarán a la capacidad de sus figuras para tener el mejor comienzo de la fase final.