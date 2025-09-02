Guatemala vs. El Salvador: cinco puntos clave para la Bicolor en el inicio de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Cuando faltan dos días para el primer partido de la fase final de la eliminatoria, el técnico Luis Fernando Tena empieza a darle forma a su equipo titular.

El estratega mexicano ya tiene a disposición a los 24 jugadores convocados para el inicio de la fase final rumbo a la Copa del Mundo del 2026, en la que El Salvador y Panamá serán sus primeros rivales a superar.

Tena mantiene la base de futbolistas con los que alcanzó el histórico tercer lugar en la pasada Copa Oro. A ello se suma la experiencia de varios años de trabajo, por lo que solo deberá afinar detalles para enfrentar a un conjunto salvadoreño que, si bien no parte como favorito, exige tomar precauciones para evitar sorpresas.

Será una semana vital para la escuadra nacional, que busca comenzar con el pie derecho el camino hacia el sueño mundialista.

Por ello, presentamos cinco aspectos clave de la Selección de Guatemala de cara al partido contra El Salvador, el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso.

Tena tiene equipo completo

Con la incorporación de Nathaniel Méndez-Laing, el técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, ya cuenta con los 24 jugadores convocados para concluir la etapa de preparación rumbo al primer partido de la fase final de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Rubio Méndez-Rubín, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez tuvieron ayer su primer día de entrenamiento junto a los 18 futbolistas que militan en la liga nacional.

Recupera jugadores lesionados

Una de las buenas noticias en la concentración de la Bicolor es que el técnico Luis Fernando Tena ya cuenta con todo el plantel a su disposición. Jugadores como José Pinto, José Morales y Stheven Robles habían presentado molestias físicas. El buen trabajo del cuerpo médico permitió que Pinto y Morales se integraran de lleno a los entrenamientos días atrás y que ayer lo hiciera también Robles, quien ya trabajó con normalidad. Los tres futbolistas forman parte del equipo titular que el técnico mexicano ha utilizado en sus alineaciones.

Concentración y definición de equipo titular

En los días restantes, Luis Fernando Tena aprovechará el tiempo para perfilar la alineación y conformar un equipo con mayor dinámica y precisión. l técnico busca el equilibrio entre la experiencia y la juventud, con especial énfasis en la solidez defensiva y en la generación de juego ofensivo. La Bicolor se encuentra en concentración absoluta, enfocada únicamente en los trabajos a doble turno, sin mayores distractores en la preparación rumbo al primer enfrentamiento contra El Salvador.

Estudio del rival

Si bien en el mundo del futbol moderno no queda mucho por descubrir entre dos selecciones que han disputado más de cien partidos y que se enfrentaron recientemente, siempre será importante que Luis Fernando Tena y sus dirigidos analicen cada detalle de la selección de El Salvador. Será determinante identificar los movimientos clave, las debilidades y las virtudes que pueda mostrar el equipo que dirige Hernán Gómez, para evitar sorpresas.

Respaldo de toda una nación