La Selección de El Salvador llega a Guatemala: “Esperamos darles una sorpresa”, dice el técnico Hernán Gómez

La Selección Nacional de El Salvador arribó a Guatemala este lunes 1 de septiembre para ultimar detalles de cara al juego del próximo jueves, en el estadio Cementos Progreso, frente a la Bicolor.

La Selecta partió por vía terrestre desde la ciudad de San Salvador y llegó al país pasado el mediodía, para instalarse de forma directa en su hotel de concentración, ubicado en la zona 16.

La última vez que El Salvador jugó en Guatemala en un partido oficial fue el 7 de septiembre del 2023, por la Liga de Naciones de la Concacaf. En ese encuentro, la Bicolor ganó 2-0, con anotaciones de Carlos Mejía y Pedro Altán.

El técnico de los salvadoreños, el colombiano Hernán Darío Gómez, señaló que su equipo ha mejorado en todos los aspectos, desde lo deportivo hasta la convivencia grupal, y destacó que, tras la Copa Oro, han tenido una buena preparación.

“Los muchachos han mejorado bastante en todo sentido. En convivencia, físicamente, en mejor conocimiento entre nosotros. La Copa Oro sirvió para que cuando llegáramos a esta concentración estuviéramos adelantados a esta preparación que ha sido muy buena”, destacó Gómez.

El Bolillo, quien ha dirigido a las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá en Copas del Mundo, resaltó que Guatemala es un equipo ordenado, que ha realizado un buen trabajo bajo las directrices del técnico Luis Fernando Tena. No obstante, considera que sus seleccionados están al mismo nivel que su próximo rival.

Jugadores de la selección de futbol de El Salvador llegan al hotel en Guatemala este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Salvador enfrentará este jueves a Guatemala en un partido por eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

“Guatemala tiene mucho orden, es muy parecido a nosotros en ese sentido. Lleva un buen tiempo trabajando con un buen técnico, pero creo que ya estamos equilibrados. Hemos venido haciendo un buen trabajo y continuar con lo que hemos venido haciendo desde hace seis meses”, expresó.

Además, indicó que El Salvador buscará sumar en su primer partido de eliminatoria: “Será fundamental sacar puntos, queremos un buen resultado”.

Consultado por los medios salvadoreños sobre su estrategia para enfrentar a Guatemala y si planea asignar una marca fija al delantero Óscar Santis, Gómez indicó que eso dependerá de los momentos clave del partido, aunque su equipo ya tiene un estilo definido.

“Nosotros no marcamos específicamente, solo en momentos claves del partido. Seguimos aferrados a jugar en zona, donde nos ha ido bien, y que los muchachos entienden. Seguimos en ese trabajo”, dijo.

Hernán Gómez también manifestó que le parece positivo que se vea a su selección como una de las más débiles del grupo, aunque advirtió que buscan dar la sorpresa.

“Es mejor que nos dejen como Cenicienta. Tenemos presión, las ganas de ir al Mundial y de compartir de la mejor manera. Todo el mundo nos tiene como el equipo más liviano y esperamos darles una sorpresa”, concluyó.