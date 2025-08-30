El Salvador se alista para enfrentar a Guatemala: “La presión es de ellos”, afirma Ronald Gómez

Fútbol Nacional

El Salvador se alista para enfrentar a Guatemala: “La presión es de ellos”, afirma Ronald Gómez

El defensa Ronald Gómez resalta que El Salvador llega sin presión al duelo contra Guatemala, pero confía en lograr un buen resultado el 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso.

|

Ronald Gómez Rodríguez, es una de las opciones en defensa que tiene la selección de El Salvador. (Foto Prensa Libre: La Selecta SV).

La selección nacional de El Salvador trabaja intensamente en las instalaciones de su federación, con miras al primer encuentro que disputará frente a Guatemala el jueves 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso, a las 20 horas.

Bajo la dirección técnica del colombiano Hernán Darío Gómez, los salvadoreños reconocen que comenzar con un buen resultado será clave para sus aspiraciones de clasificar a su tercera Copa del Mundo, tras sus participaciones en México 1970 y España 1982.

El defensa central Ronald Gómez Rodríguez destacó la importancia del duelo contra la Bicolor y la convicción del equipo para iniciar con paso firme la eliminatoria.

“Será un partido importante contra Guatemala, que tiene un buen equipo, pero nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para ir y sacar un buen resultado; en eso está nuestra concentración”, afirmó el jugador que milita en Águila.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala vs. El Salvador: Tena ajusta convocatoria y contará con 24 jugadores para la eliminatoria

Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala.

Fedefut reacciona a los problemas en la venta de boletos para Guatemala vs El Salvador

Gómez Rodríguez reconoció que el estadio Cementos Progreso tendrá lleno total y que la afición local hará sentir su apoyo, pero enfatizó que su enfoque está en el juego.

“Será un gran espectáculo y la gente hará lo suyo en las gradas, pero nosotros nos concentramos en hacer lo nuestro dentro del terreno de juego”, añadió.

Finalmente, subrayó que la presión recae sobre Guatemala y que para ellos resulta favorable no ser considerados favoritos.

“Es importante que no nos tengan como favoritos. La presión es para ellos; nosotros haremos lo nuestro en cada una de nuestras líneas y, como nos lo hemos propuesto, es ir y hacer un gran juego frente a un buen rival y cumplir con el objetivo, que es arrancar bien”, puntualizó.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias 2026 Selección de El Salvador Selección de Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre