El Salvador se alista para enfrentar a Guatemala: “La presión es de ellos”, afirma Ronald Gómez

La selección nacional de El Salvador trabaja intensamente en las instalaciones de su federación, con miras al primer encuentro que disputará frente a Guatemala el jueves 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso, a las 20 horas.

Bajo la dirección técnica del colombiano Hernán Darío Gómez, los salvadoreños reconocen que comenzar con un buen resultado será clave para sus aspiraciones de clasificar a su tercera Copa del Mundo, tras sus participaciones en México 1970 y España 1982.

El defensa central Ronald Gómez Rodríguez destacó la importancia del duelo contra la Bicolor y la convicción del equipo para iniciar con paso firme la eliminatoria.

“Será un partido importante contra Guatemala, que tiene un buen equipo, pero nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para ir y sacar un buen resultado; en eso está nuestra concentración”, afirmó el jugador que milita en Águila.

Gómez Rodríguez reconoció que el estadio Cementos Progreso tendrá lleno total y que la afición local hará sentir su apoyo, pero enfatizó que su enfoque está en el juego.

“Será un gran espectáculo y la gente hará lo suyo en las gradas, pero nosotros nos concentramos en hacer lo nuestro dentro del terreno de juego”, añadió.

Finalmente, subrayó que la presión recae sobre Guatemala y que para ellos resulta favorable no ser considerados favoritos.

“Es importante que no nos tengan como favoritos. La presión es para ellos; nosotros haremos lo nuestro en cada una de nuestras líneas y, como nos lo hemos propuesto, es ir y hacer un gran juego frente a un buen rival y cumplir con el objetivo, que es arrancar bien”, puntualizó.