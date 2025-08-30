Guatemala vs. El Salvador: Tena ajusta convocatoria y contará con 24 jugadores para la eliminatoria

Cada vez faltan menos días para el inicio de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Guatemala debutará el jueves 4 de septiembre frente a El Salvador, en el estadio Cementos Progreso.

El técnico Luis Fernando Tena ha trabajado durante las últimas dos semanas con 18 jugadores de la Liga Nacional, con el objetivo de consolidar su idea de juego y sumar la primera victoria en este tramo decisivo, donde se busca uno de los tres boletos a la Copa del Mundo.

La Bicolor mantiene ilusionada a la afición, que vive con intensidad la antesala del primer juego de la doble jornada, en la que también enfrentará a Panamá.

Con el impulso del histórico tercer lugar en la reciente Copa Oro, tras haber alcanzado las semifinales, el estratega mexicano ha decidido mantener la base del grupo con el que ha trabajado durante su proceso. Los cambios han sido mínimos para esta nueva etapa.

Aunque falta la confirmación oficial de la Federación Nacional de Futbol, Tena ya definió una nómina de 24 jugadores para comenzar con paso firme el camino hacia el Mundial.

Entre los convocados destacan seis legionarios, incluido el regreso de Nathaniel Méndez-Laing, ausente en la Copa Oro. En cambio, Damián Rivera y Matthew Evans no fueron tomados en cuenta esta vez. Tampoco figuran los nacionales Elmer Cardoza y el portero José Morán, quien cedió su lugar a Fredy Pérez.

Tena espera contar con el grupo completo mañana en la tarde, para iniciar la última etapa de preparación, de cara al duelo con los salvadoreños.

Los elegidos de Tena

1. Nicholas Hagen Columbus / MLS

2. Kénderson Navarro Municipal

3. Fredy Pérez Comunicaciones

4. Aarón Herrera DC United / MLS

5. José Pinto Comunicaciones

6. Nicolás Samayoa Municipal

7. José Morales Municipal

8. Carlos Aguilar Municipal

9. José Ardón Antigua GFC

10. Óscar Castellanos Antigua GFC

11. José Rosales Antigua GFC

12. Rudy Muñoz Municipal

13. Pedro Altán Municipal

14. Rodrigo Saravia Municipal

15. Jonathan Franco Municipal

16. Stheven Robles Comunicaciones

17. Kevin Ramírez Malacateco

18. Érick Lemus Comunicaciones

19. Darwin Lom Comunicaciones

20. Óscar Santis Antigua GFC

21. N. Méndez-Laing Keynes / Inglaterra

22. Olger Escobar Montréal / MLS

23. Rubio Rubín Charleston / USL

24. A. Ordóñez Loudoun / USL

Horarios confirmados

La Concacaf confirmó las sedes y los horarios de los partidos de octubre y noviembre, correspondientes a la ronda final de la clasificatoria de la región hacia la Copa Mundial de la Fifa 2026.



La Bicolor debutará el 4 de septiembre como local ante El Salvador, a las 20 horas, y el 8 visitará a Panamá, a las 19.30.

En la fecha Fifa de octubre, la Selección enfrentará el 10 a Surinam, a las 18 horas, y el 14 será visitante contra El Salvador, a las 20 horas.

En noviembre, Guatemala cerrará en casa frente a Panamá, el 13, y el 18 recibirá a Surinam; ambos partidos, a las 20 horas.