Guatemala vs. El Salvador: Tena ajusta convocatoria y contará con 24 jugadores para la eliminatoria

El técnico de la Selección de Guatemala, hizo pocos cambios en su nómina con la que jugó la Copa Oro e incorporó a otros futbolistas para reforzar su equipo para los duelos ante El Salvador y Panamá.

|

El técnico Luis Fernando Tena, espera tener este domingo 31 de agosto a su equipo completo para trabajar los días previos para el duelo contra El Salvador. (Foto Prensa Libre: fedefut).

Cada vez faltan menos días para el inicio de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Guatemala debutará el jueves 4 de septiembre frente a El Salvador, en el estadio Cementos Progreso.

El técnico Luis Fernando Tena ha trabajado durante las últimas dos semanas con 18 jugadores de la Liga Nacional, con el objetivo de consolidar su idea de juego y sumar la primera victoria en este tramo decisivo, donde se busca uno de los tres boletos a la Copa del Mundo.

La Bicolor mantiene ilusionada a la afición, que vive con intensidad la antesala del primer juego de la doble jornada, en la que también enfrentará a Panamá.

Con el impulso del histórico tercer lugar en la reciente Copa Oro, tras haber alcanzado las semifinales, el estratega mexicano ha decidido mantener la base del grupo con el que ha trabajado durante su proceso. Los cambios han sido mínimos para esta nueva etapa.

Aunque   falta la confirmación oficial  de la Federación Nacional de Futbol, Tena ya definió una nómina de 24 jugadores para comenzar con paso firme el camino hacia el Mundial.

Entre los convocados destacan seis legionarios, incluido el regreso de Nathaniel Méndez-Laing, ausente en la Copa Oro. En cambio, Damián Rivera y Matthew Evans no fueron tomados en cuenta   esta vez. Tampoco figuran los nacionales Elmer Cardoza y el portero José Morán, quien cedió su lugar a Fredy Pérez.

Tena espera contar con el grupo completo mañana en la tarde, para iniciar la última etapa de preparación, de cara al duelo con los salvadoreños.

Los elegidos de Tena             

  • 1. Nicholas Hagen     Columbus / MLS
  • 2. Kénderson Navarro            Municipal
  • 3. Fredy Pérez              Comunicaciones
  • 4. Aarón Herrera         DC United / MLS
  • 5. José Pinto                 Comunicaciones
  • 6. Nicolás Samayoa Municipal
  • 7. José Morales           Municipal
  • 8. Carlos Aguilar        Municipal
  • 9. José Ardón               Antigua GFC
  • 10. Óscar Castellanos          Antigua GFC
  • 11. José Rosales        Antigua GFC
  • 12. Rudy Muñoz          Municipal
  • 13. Pedro Altán           Municipal
  • 14. Rodrigo Saravia   Municipal
  • 15. Jonathan Franco Municipal
  • 16. Stheven Robles   Comunicaciones
  • 17. Kevin Ramírez      Malacateco
  • 18. Érick Lemus          Comunicaciones
  • 19. Darwin Lom          Comunicaciones
  • 20. Óscar Santis        Antigua GFC
  • 21. N. Méndez-Laing Keynes / Inglaterra
  • 22. Olger Escobar      Montréal / MLS
  • 23. Rubio Rubín          Charleston / USL
  • 24. A. Ordóñez            Loudoun / USL

Horarios confirmados

La Concacaf confirmó las sedes y los horarios de los partidos de octubre y noviembre, correspondientes a la ronda final de la clasificatoria de la región hacia la Copa Mundial de la Fifa 2026.


La Bicolor debutará el 4 de septiembre como local ante El Salvador, a las 20 horas, y el 8 visitará a Panamá, a las 19.30.
En la fecha Fifa de octubre, la Selección enfrentará el 10 a Surinam, a las 18 horas, y el 14 será visitante contra El Salvador, a las 20 horas.
En noviembre, Guatemala cerrará en casa frente a Panamá, el 13, y el 18 recibirá a Surinam; ambos partidos, a las 20 horas.

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

