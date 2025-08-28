Características del nuevo traje de la Selección de Guatemala que utilizará en el sueño al Mundial 2026

La Bicolor se alista para disputar la fase final del camino hacia la Copa del Mundo, que iniciará el 4 de septiembre frente a El Salvador y continuará el 8 del mismo mes como visitante ante Panamá.

Para afrontar esta ronda clasificatoria, el equipo nacional se ha venido preparando bajo el liderazgo del técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien vive uno de los momentos más importantes del futbol nacional en busca de llevar al país, por primera vez, a una cita mundialista.

Además del desempeño futbolístico y la imagen en la cancha, también se ha pensado en la proyección de los jugadores al momento de llegar a los estadios. Por ello, la Fedefut presentó a un nuevo patrocinador, encargado de diseñar la indumentaria formal.

El conjunto está compuesto por saco y pantalón azul, con una solapa que incorpora detalles típicos. “Se trató de mantener el mismo diseño de la camisola oficial de la Selección, lo cual simula la franja que tiene el uniforme deportivo”, explicó Roberto Morales, representante de la empresa Emporium.

En la parte interior del traje se colocó la frase inspiradora “Vamos Guate”, con el fin de que, al ponerse el atuendo, los jugadores sientan que forma parte de la camisola nacional, agregó Morales.

El traje está confeccionado con una tela especial que repele el agua y, además, es flexible, lo que proporciona mayor comodidad. Morales aclaró que esta ropa es exclusiva para la Selección Nacional y no está a la venta al público.

El combinado nacional utilizará esta indumentaria para arribar a los seis partidos de la última ronda de la clasificación mundialista que se disputarán en los próximos tres meses.

Luis Fernando Tena y jugadores durante la presentación del traje formal para el eliminatoria. (Video Prensa Libre: Fernando López R.)

Detalles del traje formal de la Selecciión de Guatemala. (Video Prensa Libre: Fernando López R.)

Así jugará Guatemala la fase final

Jueves 4 de septiembre

Guatemala vs El Salvador, 20 horas

Lunes 8 de septiembre

Panamá vs Guatemala, 19.30 horas

Viernes 10 de octubre 2025

Surinam vs Guatemala

Martes 14 de octubre 2025

El Salvador vs Guatemala

Jueves 13 de noviembre 2025

Guatemala vs Panamá

Martes 18 de noviembre 2025