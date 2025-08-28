Fútbol Nacional
Características del nuevo traje de la Selección de Guatemala que utilizará en el sueño al Mundial 2026
La Selección de Guatemala presentó este jueves el traje que utilizará para llegar a los estadios antes de los partidos oficiales de la eliminatoria al Mundial del 2026.
La Selección de Guatemala y el traje que utilizará en la última fase de la eliminatoria al Mundial 2026. (Foto Fedefut)
La Bicolor se alista para disputar la fase final del camino hacia la Copa del Mundo, que iniciará el 4 de septiembre frente a El Salvador y continuará el 8 del mismo mes como visitante ante Panamá.
Para afrontar esta ronda clasificatoria, el equipo nacional se ha venido preparando bajo el liderazgo del técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien vive uno de los momentos más importantes del futbol nacional en busca de llevar al país, por primera vez, a una cita mundialista.
Además del desempeño futbolístico y la imagen en la cancha, también se ha pensado en la proyección de los jugadores al momento de llegar a los estadios. Por ello, la Fedefut presentó a un nuevo patrocinador, encargado de diseñar la indumentaria formal.
El conjunto está compuesto por saco y pantalón azul, con una solapa que incorpora detalles típicos. “Se trató de mantener el mismo diseño de la camisola oficial de la Selección, lo cual simula la franja que tiene el uniforme deportivo”, explicó Roberto Morales, representante de la empresa Emporium.
En la parte interior del traje se colocó la frase inspiradora “Vamos Guate”, con el fin de que, al ponerse el atuendo, los jugadores sientan que forma parte de la camisola nacional, agregó Morales.
El traje está confeccionado con una tela especial que repele el agua y, además, es flexible, lo que proporciona mayor comodidad. Morales aclaró que esta ropa es exclusiva para la Selección Nacional y no está a la venta al público.
El combinado nacional utilizará esta indumentaria para arribar a los seis partidos de la última ronda de la clasificación mundialista que se disputarán en los próximos tres meses.
Así jugará Guatemala la fase final
Jueves 4 de septiembre
- Guatemala vs El Salvador, 20 horas
Lunes 8 de septiembre
- Panamá vs Guatemala, 19.30 horas
Viernes 10 de octubre 2025
- Surinam vs Guatemala
Martes 14 de octubre 2025
- El Salvador vs Guatemala
Jueves 13 de noviembre 2025
- Guatemala vs Panamá
Martes 18 de noviembre 2025
- Guatemala vs Surinam