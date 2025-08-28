¿Cómo terminará el grupo de Guatemala en las eliminatorias mundialistas? Esto pronostica la IA

El próximo jueves 4 de septiembre, la Selección de Guatemala disputará su primer encuentro en la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026, la cual se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección guatemalteca compartirá el Grupo A junto con los combinados de Panamá, El Salvador y Surinam, donde únicamente el equipo que finalice en el primer lugar de la agrupación clasificará directamente a la Copa Mundial, mientras que el que termine en el segundo puesto avanzará a un eventual repechaje intercontinental.

Ante este panorama, en un formato de todos contra todos, donde cada escuadra disputará un total de seis encuentros —tres como local y tres como visitante—, cualquier conjunto tiene la posibilidad de finalizar en la primera posición. Sin embargo, aunque el futbol es un deporte impredecible, las estadísticas y los datos suelen dar indicios.

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial (IA) las probabilidades de cada selección de finalizar en cada uno de los lugares del Grupo A, tomando en consideración el historial de enfrentamientos entre los cuatro equipos, el rendimiento actual de los combinados y las condiciones externas a los compromisos.

¿Cómo quedará el grupo de Guatemala rumbo al Mundial 2026?

Un análisis basado en inteligencia artificial prevé que, en el contexto global de la agrupación, las proyecciones dinámicas sugieren que la Selección de Guatemala podría terminar en el segundo lugar del grupo, lo que la pondría en carrera para el repechaje internacional, dependiendo de su desempeño frente a Panamá, Surinam y El Salvador.

Por el momento, el cuadro panameño es considerado el favorito del grupo, principalmente por su trayectoria reciente, su historial frente a las otras selecciones y su posición en el ranquin de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), donde se ubica en el puesto 30, por encima de El Salvador (87), Guatemala (100) y Surinam (136).

En el caso de Guatemala, que ha demostrado un buen desempeño histórico frente a El Salvador y Surinam, se encuentra en desventaja ante Panamá: 31 victorias en 68 partidos ante los salvadoreños (46 %), dos victorias y un empate en tres juegos frente a los caribeños (0 derrotas), y 14 derrotas en 35 encuentros contra los canaleros (40 %).

Frente a este escenario, Panamá es la favorita para ganar el grupo y Guatemala es la principal aspirante al segundo lugar —posible acceso al repechaje—, siempre que logre buenos resultados como local y resista frente a los panameños. Por su parte, ya que El Salvador llega con incertidumbre, Surinam podría sorprender y quedar como tercero.

Probabilidades estimadas de posición final en el Grupo A

Con base en el análisis con inteligencia artificial, Panamá parte como la clara favorita y Guatemala podría meterse en la pelea por el repechaje intercontinental si mantiene un rendimiento sólido. Mientras tanto, El Salvador y Surinam, que están en desventaja frente a los demás, aún tienen posibilidades de dar la sorpresa, ya que nada está escrito.

Selección Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Panamá 55% 30% 10% 5% Guatemala 25% 45% 20% 10% El Salvador 12% 20% 40% 28% Surinam 8% 5% 30% 57% ChatGPT

Fundamento de estimación: