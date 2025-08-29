Selección de Guatemala ya tiene calendario confirmado para octubre y noviembre rumbo al Mundial 2026

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) estableció oficialmente el calendario de los partidos de la tercera ronda de las eliminatorias al Mundial del 2026.

La Concacaf, que ya había anunciado hace unos meses que los duelos se desarrollarían en la ventana de la fecha FIFA respectiva, confirmó ya los días y fechas específicas de los encuentros.

Guatemala se enfrentará a El Salvador y Panamá entre el 4 y el 8 de septiembre, y posteriormente deberá esperar casi un mes para volver a los terrenos de juego.

En octubre se medirá con Surinam y El Salvador como visitante, y en noviembre cerrará como local frente a Panamá y Surinam.

Luego de completada la fase eliminatoria, el mejor equipo del Grupo A avanzará directamente a la Copa Mundial del 2026, y el segundo mejor esperará ser uno de los clasificados al repechaje intercontinental de la FIFA, que se llevará a cabo el siguiente año.

Según lo establecido por la Concacaf, el calendario de la Selección de Guatemala quedó de la siguiente forma:

Septiembre

Guatemala vs El Salvador: 4 de septiembre, 20 horas, estadio Cementos Progreso

Panamá vs Guatemala: 8 de septiembre, 19.30 horas, estadio Rommel Fernández

Octubre

Surinam vs Guatemala: 10 de octubre, 15 horas, estadio Dr. Ir. Franklin Essed Stadion

El Salvador vs Guatemala: 14 de octubre, 20 horas, estadio Jorge “El Mágico” González

Noviembre

Guatemala vs Panamá: 13 de noviembre, 20 horas, estadio Cementos Progreso

Guatemala vs Surinam: 18 de noviembre, 19 horas, estadio Cementos Progreso

El combinado nacional llegó a esta instancia final de la eliminatoria tras finalizar en el segundo puesto del Grupo E, en la segunda ronda, donde sumó un total de 9 puntos, luego de conseguir tres victorias (ante Dominica, Islas Vírgenes Británicas y República Dominicana) y una sola derrota, por 3-0, en la última fecha ante Jamaica, que alcanzó un puntaje perfecto.