Luis Morán asegura que están motivados y con fe de lograr sumar ante Surinam y El Salvador

La Selección Nacional de Fútbol de Guatemala regresó a los entrenamientos desde el pasado lunes, con miras a disputar los encuentros eliminatorios frente a Surinam y El Salvador, correspondientes al Grupo A.

Este miércoles, los seleccionados chapines completarán su tercer día de trabajo en las instalaciones del CAR, bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena. El equipo se mantendrá concentrado hasta el próximo 15 de octubre, cuando se hayan disputado las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en tierras norteamericanas.

Los partidos que disputará el combinado nacional serán el 10 de octubre frente a Surinam, en territorio caribeño, y cuatro días después visitará a El Salvador en el estadio Cuscatlán. Ambos compromisos son vitales en sus aspiraciones por clasificar al Mundial.

Para este microciclo, el seleccionador azteca convocó a 18 futbolistas de la liga local, con dos sorpresas en la lista. El portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, quien había sido un habitual en las convocatorias de Tena, no fue llamado. Tampoco estará Carlos Aguilar, jugador de Municipal, quien fue incluido en la selección sub-21, que también tendrá actividad en los próximos días.

En su lugar fueron convocados el portero de Antigua GFC, Luis Morán, quien ya había estado en la Copa Oro, y el mediocampista de Xelajú MC, William Cardoza.

Precisamente, una de las nuevas caras en esta convocatoria, el guardameta Luis Morán, expresó lo siguiente: “Agradecido con Dios por tenerme otra vez en la selección nacional y pues muy contento de estar acá. Bueno, uno siempre trabaja y tiene la ilusión de que en cada convocatoria esté uno en la lista. Por ahí la esperaba un poco y pues gracias a Dios se me dio”.

Respecto a los partidos trascendentales de la Azul y Blanco, el meta bicolor mencionó: “Hay un buen grupo, un buen cuerpo técnico, donde estamos muy positivos, con mucha fe y creyendo que en estos dos partidos vamos a sacar buenos resultados”.

Asimismo, destacó la importancia de sumar en estos dos encuentros: “Tenemos que sumar sí o sí en los dos partidos para cerrar en casa con broche de oro”.

El jugador de Antigua también se mostró convencido de que el combinado nacional puede obtener buenos resultados en esta doble fecha: “Sabemos de lo que somos capaces y creemos que en estos dos partidos que vienen de visita podemos sacar buenos resultados”. Expreso Morán.

Por último, Morán indicó cuál es el objetivo del equipo: “Esperemos sacar seis de seis, pero vamos a ir paso a paso, tranquilos y sobre todo trabajando de una buena manera”.

Luis Fernando Tena tendrá dos semanas de trabajo antes de disputarse los juegos contra Surinam y El Salvador, donde el seleccionador buscará mejorar algunos aspectos y consolidar su idea de juego para plasmarla en el campo durante estos compromisos importantes que tiene la Bicolor.

Y así cerrar sus últimos dos encuentros en casa en noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, que fue confirmado tanto por la Selección como por Concacaf como la sede oficial de la Azul y Blanco para sus últimos dos encuentros de las eliminatorias mundialistas. En estos partidos, se buscará un pase histórico para el combinado chapín de poder clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.