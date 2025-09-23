Concacaf confirma el estadio El Trébol para los partidos de Guatemala contra Surinam y Panamá

La Federación de Futbol de Guatemala comenzó el trámite ante la Concacaf para cambiar la sede de los últimos dos juegos de la clasificación frente a Surinam y Panamá.

La Bicolor tenía inscrito como local el estadio Cementos Progreso, pero, tras una solicitud del cuerpo técnico, encabezado por Luis Fernando Tena, se priorizó el cambio para jugar en gramilla natural y no en sintética.

Este martes 23 de septiembre se oficializó en el calendario de competencia la sede del estadio El Trébol para el 13 de noviembre contra Panamá y el 18 del mismo mes frente al seleccionado de Surinam.

La noticia también fue confirmada por el club Municipal, que publicó en sus redes sociales un mensaje de bienvenida a la Selección Nacional: “El estadio El Trébol abre sus puertas para recibir al equipo de todos, que nos hará vibrar a más de 18 millones de guatemaltecos”.

“¡Bienvenida, Selección Nacional! Nuestra casa es también su casa. Aquí se escuchará el aliento de un pueblo entero que cree en el sueño mundialista y que vibrará con cada paso de la Bicolor”, destacó el club escarlata.

Guatemala se juega la vida en la eliminatoria al Mundial del 2026 en octubre, en la doble jornada en la que enfrentará de visita a Surinam, el 10 de octubre, y luego chocará ante El Salvador, el 14 del mismo mes.

La Bicolor suma apenas un punto, después de caer en casa en la primera fecha contra El Salvador y empatar de visita 1-1 frente a Panamá. Estos resultados obligan a Guatemala a no fallar en las próximas dos fechas para llegar con opciones a los partidos en el estadio El Trébol o Manuel Felipe Carrera.