Fedefut confirma el estadio El Trébol para los juegos de la eliminatoria y está a la espera del aval de Concacaf

Guatemala en busca de una histórica clasificación al Mundial 2026, la Selección Nacional de Guatemala se encuentra disputando la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, en busca de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, el máximo torneo de selecciones se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta etapa decisiva, los primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase directo al Mundial, mientras que los dos mejores equipos restantes accederán al repechaje intercontinental.

La Azul y Blanco ha tenido un arranque titubeante en esta última fase. En las dos primeras jornadas, solo logró sumar un punto de seis posibles: cayó en su debut como local en el Estadio Cementos Progreso ante El Salvador, y posteriormente empató en su visita a Panamá frente al conjunto canalero.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena enfrentará dos compromisos cruciales en octubre. El 10 de ese mes visitará a Surinam en Paramaribo, y cuatro días después se medirá nuevamente ante El Salvador, esta vez en el Estadio Cuscatlán. Ambos encuentros serán determinantes para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

Noviembre: cierre en casa, ¿en El Trébol?

Guatemala cerrará su participación en las eliminatorias en noviembre con dos partidos como local. Tras los primeros encuentros, surgieron rumores sobre un posible cambio de sede para estos duelos.

Jugadores como José “Caballo” Morales expresaron su preferencia por jugar en cancha natural, señalando: “La mayoría estamos acostumbrados a jugar en cancha natural y nos vendría mejor. Sería algo lindo jugar un partido en El Trébol.”

Asimismo, se buscó comunicación con el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, para consultarle si es oficial que la Bicolor juegue en el estadio de EL Trébol, a lo que mencionó: "Es oficial de parte nuestra, el aval de CONCACAF; aún no me lo mandan".

Finalmente, se espera el aval de la Concacaf para que la Bicolor dispute sus últimos dos partidos en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, donde buscará hacer historia y lograr la ansiada clasificación al Mundial del 2026.