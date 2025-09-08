Tras el empate de Guatemala contra Panamá, así queda la tabla de posiciones en la eliminatoria de Concacaf

Fútbol Nacional

Tras el empate de Guatemala contra Panamá, así queda la tabla de posiciones en la eliminatoria de Concacaf

Este 8 de septiembre Guatemala obtuvo un empate frente a Panamá, mientras que Surinam obtuvo una importante victoria ante a El Salvador en las eliminatorias mundialistas.

|

Eliminatorias Copa Mundial 2026: Panamá - Guatemala

Adalberto Carrasquilla (i) de Panamá disputa el balón con Jonathan Franco de Guatemala este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 8 de septiembre, la selección de Guatemala rescató un empate ante Panamá en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena sumó un punto luego de haber tropezado, el pasado 4 de septiembre, en casa frente a El Salvador, resultado que complicó las posibilidades de la bicolor de clasificarse a la cita mundialista.

Ahora, las expectativas han vuelto a centrarse en la selección de Guatemala, en vísperas de su próximo partido contra Surinam, que se disputará el 10 de octubre, cuando buscará consolidar más puntos en las eliminatorias.

Además, el grupo A se ha cerrado tras la importante victoria de Surinam frente a El Salvador en el estadio Cuscatlán, lo que lo convierte en el líder provisional del grupo.

La tabla de posiciones queda de la siguiente forma: Surinam en primer lugar, con 4 puntos; El Salvador, segundo con 3; Panamá, tercero con 2, y Guatemala, último, con 1 punto.

Los próximos partidos de Guatemala serán el 10 de octubre, ante Surinam, y el 14 de octubre, en El Salvador.

La bicolor volverá a enfrentarse con Panamá el próximo 13 de noviembre y con Surinam el 18 de ese mismo mes.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias mundialistas Luis Fernando Tena Mundial 2026 Selección de Guatemala Selección de Panamá 
