¿A qué equipos ha dirigido Luis Fernando Tena? La trayectoria del director técnico mexicano

El director técnico mexicano Luis Fernando Tena sufrió, durante la noche del pasado jueves 4 de septiembre, según sus propias palabras, una de las derrotas más dolorosas de su carrera como entrenador, luego de que la Selección de Guatemala cayera 0-1 ante El Salvador en la última ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Esta derrota contra la Selecta coloca a la Bicolor en una posición sumamente complicada, debido a que, aunque todavía faltan cinco partidos de las clasificatorias mundialistas, los siguientes tres encuentros de la Azul y Blanco serán como visitante, por lo que una victoria en casa pudo haberle dado un mayor impulso frente al desafío.

Decenas de aficionados guatemaltecos culpan al entrenador mexicano por la derrota ante los cuscatlecos en el estadio Cementos Progreso, al argumentar que el planteamiento del equipo fue equivocado y que las sustituciones llegaron demasiado tarde, de modo que resultaron incapaces de cambiar el partido en tan poco tiempo.

Sin embargo, otro grupo de fanáticos de la Selección Nacional defendió al estratega, considerando que, a pesar de la dura derrota como local, Luis Fernando Tena cuenta con la experiencia suficiente para darle la vuelta a la situación y aprovechar los siguientes partidos para que Guatemala salga de la última posición del grupo y siga luchando.

Trayectoria de Luis Fernando Tena

Nacido en la Ciudad de México el 20 de enero de 1958, el entrenador mexicano de 67 años, Luis Fernando Tena, se adentró en el mundo del futbol como jugador profesional y, desde su debut en 1976 hasta su pronta retirada en 1988, “el Flaco” defendió los colores de cuatro equipos: Atlético Español, Oaxtepec, Chivas de Guadalajara y Atlante.

Sin embargo, a los 31 años, Luis Fernando Tena comenzó su formación como entrenador en las divisiones inferiores del Cruz Azul, por lo que su buen desempeño lo catapultó a ser nombrado asistente técnico en el equipo de Primera División, hasta que en enero de 1991 estuvo por primera vez al frente de la Máquina Celeste mexicana.

Lea más: ¿Quiénes son los técnicos a los que se enfrentarán Guatemala y Luis Fernando Tena?

Luego de finalizar el torneo con Cruz Azul, Luis Fernando Tena se incorporó al cuerpo técnico de la selección de México de cara a la Copa Oro de 1991, donde, tras la renuncia de Manuel Lapuente luego de caer ante los Estados Unidos, “el Flaco” debutó como entrenador en el juego por el tercer lugar ante Costa Rica, que ganó 2-0.

Durante los siguientes años, Tena dirigió a múltiples equipos mexicanos, como Cruz Azul, Tecos, Morelia, Santos, Jaguares, América, León, Querétaro, Guadalajara y Juárez. No obstante, su mayor éxito llegaría en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde firmó uno de los logros más grandes del futbol y del deporte en la historia de México.

Tena comenzó su participación en el torneo masculino de futbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un empate frente a Corea del Sur y dos triunfos, ante Gabón y Suiza. México avanzó como líder de grupo y posteriormente superó a Senegal en los cuartos de final, para luego dejar en el camino a Japón en las semifinales.

El 11 de agosto del 2012, Tena obtuvo la medalla de oro tras derrotar a la Selección de Brasil en la final, consiguiendo así la única presea dorada de México en la historia del futbol en los Juegos Olímpicos de Verano, por lo que “el Flaco” escribió su nombre con letras doradas en uno de los torneos de selecciones más antiguos del mundo.

¿A qué equipos ha dirigido Luis Fernando Tena?