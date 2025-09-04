¿Cómo comprar boletos para la Copa Mundial del 2026? Precios, fases de venta y dónde adquirirlos

La primera fase de venta de entradas para la Copa Mundial del 2026 abrirá con un sorteo de preventa el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 11.00 horas de Guatemala, y cerrará el viernes 19 de septiembre a la misma hora. Por lo cual, esta será la primera oportunidad para que los aficionados aseguren su lugar en el campeonato.

“Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio”, señaló Heimo Schirgi, director general de Operaciones de la competición.

De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la venta iniciará con boletos para la fase de grupos disponibles desde US$60 (Q465), mientras que los asientos más exclusivos para la final del torneo —el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo— alcanzarán los US$6 mil 730 (Q51 mil 620).

Sin embargo, ante la gran demanda prevista, los boletos para la Copa Mundial del 2026 se pondrán a la venta en distintas fases, por lo que en los próximos meses se abrirán nuevas etapas de venta para que todos los aficionados al futbol tengan la oportunidad de formar parte de este histórico torneo en México, Canadá y los Estados Unidos.

Fases adicionales de venta de boletos

Conforme a lo expuesto por la FIFA, las fases adicionales de venta de boletos para el Mundial comenzarán en octubre del 2025 y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio del 2026. De forma similar a la primera fase, la segunda incluirá un sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre.

El director general del campeonato indicó que el proceso de compra puede variar según la fase de venta, el método de pago y el tipo de paquetes disponibles. “Se espera que, conforme se acerque la Copa, se pongan a disposición más opciones, como boletos destinados a quienes deseen sentarse con otros de su mismo país”, agregó Heimo.

Guía para comprar boletos

El único medio para poder adquirir boletos para la Copa Mundial del 2026 será el sitio web oficial de la FIFA, donde también podrán comprarse las entradas de reventa, que se tramitarán bajo la supervisión de la Federación Internacional de Futbol Asociación para cada uno de los 104 partidos del certamen en México, Canadá y Estados Unidos.

No habrá otras plataformas oficiales para la adquisición de boletos para la Copa Mundial del 2026, por lo que es importante destacar que todas las entradas serán electrónicas; es decir, no existirán boletos físicos ni habrá venta en taquillas o centros autorizados. La única expedición de boletos estará a cargo del portal oficial de FIFA.

El organismo rector del futbol mundial anunció que cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro boletos por partido y asistir a un máximo de diez encuentros en toda la Copa Mundial 2026, con el objetivo de que más personas tengan la oportunidad de asistir al campeonato internacional y la reventa no acapare todas las entradas.

Pasos a seguir para comprar boletos