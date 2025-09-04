Guatemala vs. El Salvador: Lo que debe saber si asistirá al juego en el estadio Cementos Progreso

La Selección Nacional de Guatemala debutará en la tercera y última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026, este jueves 4 de septiembre, a las 20.00 horas, en el estadio Cementos Progreso, ante los cuscatlecos de El Salvador.

Este será el primero de seis partidos que la Bicolor disputará en las clasificatorias mundialistas, en las que comparte el Grupo A con los combinados de Panamá, Surinam y El Salvador, los cuales lucharán por obtener el primer lugar de la agrupación y así clasificar directamente a la Copa Mundial que se llevará a cabo en México, Canadá y EE. UU.

De los seis encuentros de eliminatorias, la Azul y Blanco disputará tres como local y tres como visitante. En este contexto, los partidos que la Selección de Guatemala juegue en casa serán clave para obtener la tan ansiada clasificación a su primera Copa del Mundo en la categoría mayor, algo que se ha intentado sin éxito durante más de 67 años.

Dadas las circunstancias, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) compartió en sus redes sociales oficiales las restricciones vigentes para el ingreso al estadio Cementos Progeso, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, con el objetivo de que los 13 mil aficionados que asistirán al recinto estén informados de la situación.

Restricciones y apertura de puertas

Aunque el partido entre las selecciones de Guatemala y El Salvador comenzará oficialmente a las 20.00 horas, la Fedefut anunció que las puertas del estadio Cementos Progreso se abrirán a las 16.00 horas, con el propósito de que la afición guatemalteca ingrese de forma escalonada y se evite el caos en los minutos previos al compromiso.

“Recuerda llegar temprano al estadio para apoyar a la Selección”, agregó la Fedefut, considerando que Amílcar Montejo, vocero de la PMT, indicó que hay un plan operativo para la administración del tránsito y que, desde el mediodía, se ordenarán las ventas en el perímetro del recinto para evitar las complicaciones en la circulación vehicular.

Lea más: ¿Quiénes son los técnicos a los que se enfrentarán Guatemala y Luis Fernando Tena?

Asimismo, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala le recordó a los aficionados guatemaltecos que existen diversas restricciones al momento de intentar ingresar al estadio Cementos Progreso. Por lo tanto, a quienes se nieguen a ser registrados al ingreso no se les permitirá entrar al recinto deportivo.

“Las personas que no permitan ser registradas por los agentes de seguridad o no cumplan con los protocolos establecidos no podrán ingresar al estadio”, añadió la Fedefut, al considerar que estas medidas de prevención son necesarias para evitar que algún aficionado se exponga al peligro antes, durante o después del encuentro futbolístico.

Objetos prohibidos