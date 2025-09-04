¿A qué hora juega la Selección de Guatemala y por dónde ver el encuentro contra El Salvador?

La Selección de Guatemala recibirá a su similar de El Salvador este jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso, en el partido inaugural de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y EE. UU.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena esperan comenzar las eliminatorias mundialistas con el pie derecho, por lo que una victoria como local ante la selección salvadoreña sería vital para aumentar las aspiraciones de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo en la categoría mayor, experiencia que El Salvador ya conoce.

La Selecta busca su tercera clasificación a una Copa Mundial, considerando que los cuscatlecos logaron participar en la edición de México 1970, en la que finalizaron en la última posición del campeonato internacional, y en la de España en 1982, cuando recibieron la mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo: 10-1 ante Hungría.

Aunque nunca ha participado en una Copa del Mundo, la Bicolor llega a estas eliminatorias tras firmar su mejor actuación en una Copa Oro en las últimas tres décadas, luego de alcanzar las semifinales del torneo por primera vez desde la edición de 1996, por lo que la afición guatemalteca se encuentra más ilusionada con la clasificación.

¿A qué hora juega Guatemala y por dónde verla?

La Selección de Guatemala enfrentará a la escuadra de El Salvador en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026, este jueves 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, a las 20.00 horas de Guatemala (19.00 horas de California y 21.00 horas de Nueva York).

El encuentro será transmitido exclusivamente por Tigo Sports en el territorio guatemalteco, mientras que los aficionados de la Azul y Blanco que se encuentran en los Estados Unidos podrán ver el compromiso entre Guatemala y El Salvador a través de CBS Sports Network y Telemundo, que contarán con la transmisión en inglés y español.

Lea más: ¿Quiénes son los técnicos a los que se enfrentarán Guatemala y Luis Fernando Tena?

En los tres últimos encuentros entre los combinados de Guatemala y El Salvador se han registrado los tres posibles resultados: Empate 1-1 en mayo del 2025 (amistoso en Tennessee), victoria de la Selecta por 1-0 en julio del 2024 (amistoso en California) y triunfo de la Bicolor por 2-0 en septiembre del 2023, en la Liga de Naciones de Concacaf.

Sin embargo, en el registro histórico entre ambas selecciones nacionales, Guatemala ha vencido en 37 ocasiones a El Salvador, ha empatado 26 veces y ha sufrido un total de 21 derrotas frente a la Selecta. Asimismo, la Azul y Blanco le ha anotado 100 goles a su país vecino y ha recibido 71, por lo que mantiene una diferencia positiva de +29.

Por otro lado, ambos equipos superaron la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas en el segundo lugar de sus respectivos grupos. No obstante, Guatemala sumó 9 puntos y mantuvo una diferencia de tres unidades sobre República Dominicana, mientras que El Salvador consiguió 8, y Puerto Rico se quedó a un solo punto de empatarlo.

Ante esta situación, la Selección de Guatemala parte como ligera favorita, aunque no se trata de una ventaja abrumadora, por lo que el juego sigue abierto y podría ser un partido cerrado entre los centroamericanos. Aunque la posibilidad de un empate es latente, los dirigidos por Luis Fernando Tena necesitan una victoria para seguir soñando.