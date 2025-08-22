¿Cuántos puntos necesita Guatemala para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo?

Tras superar la segunda ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) para la Copa del Mundo del 2026, la Selección de Guatemala se encuentra actualmente a pocos días de iniciar la última fase clasificatoria, que otorga el pase directo al Mundial de México, Canadá y EE. UU.

La Azul y Blanco forma parte del Grupo A junto con los combinados de Panamá, El Salvador y Surinam, por lo que solamente el primer lugar avanzará directamente al principal torneo internacional de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales, mientras que el segundo puesto podría clasificar a un eventual torneo de repechaje.

El Salvador busca su tercera clasificación mundialista, luego de participar en las ediciones de 1970 y 1982; Panamá ansía su segunda participación, tras clasificar en 2018; y tanto Guatemala como Surinam desean avanzar por primera vez a la Copa del Mundo en la categoría mayor, ya que la Bicolor solo ha participado en la categoría sub-20.

Ante esta situación, los fanáticos de la Selección guatemalteca han comenzado a sacar la calculadora para analizar cuántos puntos necesita el combinado nacional para clasificar directamente al Mundial, una hazaña que Guatemala ha intentado alcanzar desde hace 67 años, cuando participó en las eliminatorias rumbo a Suecia en 1958.

¿Cuántos puntos necesita Guatemala para clasificar al Mundial?

El máximo de puntos posibles para la Selección de Guatemala es de 18 unidades. Por ende, si la Bicolor consigue un puntaje perfecto, aseguraría la primera posición del Grupo A y la clasificación directa a la Copa del Mundo del 2026, ya que, en ese escenario hipotético, habría derrotado a todos sus rivales, tanto de local como de visitante.

Sin embargo, en un grupo cerrado como este, es poco probable que un equipo logre 18 puntos. Dadas las circunstancias, el umbral más importante que debe determinarse es la cantidad mínima de unidades con la que la Selección guatemalteca podría asegurar el primer lugar, independientemente de los rivales: Panamá, El Salvador y Surinam.

Frente a este escenario, si la Azul y Blanco logra sumar 14 puntos o más, es prácticamente imposible que otro equipo pueda igualarla o superarla sin restarse puntos entre sí. Por ello, las 14 unidades en esta fase eliminatoria podrían garantizar el primer lugar del grupo, sin importar lo que ocurra con las demás selecciones o los demás resultados.

Para poder alcanzar las 14 unidades o más en el grupo, Guatemala necesita ganar un mínimo de cuatro partidos y empatar dos. Esto significa que la Selección guatemalteca no puede perder ningún compromiso en la tercera y última ronda de las clasificatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo, aunque puede permitirse dos empates.

Por otro lado, para asegurar al menos el segundo puesto del Grupo A, la Bicolor necesita tener más puntos que al menos dos selecciones. Por tanto, si se toma en cuenta que la primera posición se asegura con un mínimo de 14 unidades, puede estimarse que un acumulado total de entre 13 y 10 puntos podría garantizar el segundo lugar.

Sumar 13 unidades podría incluso servir para alcanzar el primer lugar, mientras que conseguir 10 puntos puede ser suficiente, aunque no garantiza el segundo puesto, ya que depende de otros resultados. En consecuencia, con 11 o 12 puntos, la Selección guatemalteca puede asegurar el segundo puesto y la posible clasificación al repechaje.

Para sumar un total de 12 unidades, la Azul y Blanco podría ganar cuatro partidos y perder dos compromisos, o conseguir tres victorias y empatar tres encuentros. En el caso de los 11 puntos, el combinado de Guatemala podría ganar tres partidos, empatar dos y permitirse una derrota, aunque perder en este formato resulta muy perjudicial.