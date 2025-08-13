¿En cuánto se vendieron los Lakers? La compra supera el récord de venta de franquicias en EE.UU

Además de ser un equipo profesional de baloncesto de EE. UU. con sede en California y que compite en la Conferencia Oeste de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), Los Ángeles Lakers son una de las franquicias deportivas más importantes del mundo, destacadas por su popularidad y valor económico.

Campeones en 17 ocasiones, los Lakers son el segundo equipo más laureado de la NBA, superado únicamente por los Celtics de Boston. Además, el equipo posee el récord de más partidos consecutivos ganados (33) en la historia del deporte profesional estadounidense, al mantenerse imbatido desde noviembre de 1971 hasta enero de 1972.

Sin embargo, después de más de cuatro décadas al frente de los Lakers, la familia Buss decidió confiar su legado en Los Ángeles a un magnate discreto, Mark Walter, quien, de acuerdo con el canal de televisión ESPN, transmite confianza y cuenta con los recursos para realizar la mayor operación en la historia del deporte estadounidense.

El anuncio de la venta de los Lakers volvió a quebrar el récord del precio pagado en las ligas profesionales estadounidenses, por lo que se convirtió en la franquicia deportiva de los Estados Unidos vendida al monto más alto de la historia, luego de que Mark Walter llegara a un acuerdo multimillonario con la familia Buss en California.

¿Por cuánto se vendieron los Lakers?

Conforme a lo expuesto por el reportero deportivo estadounidense de ESPN, Shams Charania, el magnate norteamericano Mark Walter acordó comprar la franquicia de Los Ángeles Lakers a la familia Buss por la “asombrosa suma” de US$10 mil millones, por lo que se trata de la mayor venta de una franquicia deportiva profesional en el mundo.

Charania comparó la venta de los Lakers con la de sus rivales, los Boston Celtics, quienes se vendieron por US$6 mil millones en el 2024. Por ello, a pesar de no ser el equipo más laureado de la NBA, el conjunto de California logró venderse a un precio mayor debido a su reconocimiento global, así como a los patrocinios y derechos de televisión.

Según ESPN, el conjunto de los Lakers no será la primera incursión del magnate estadounidense Mark Walter en el mundo de los equipos deportivos, debido a que en noviembre del 2012 se convirtió en un accionista minoritario de los Dodgers de Los Ángeles, un equipo profesional de béisbol de Estados Unidos con sede en California.

Tras la venta del equipo angelino a Mark Walter, los aficionados de los Lakers esperan que este sea el inicio de una nueva era dorada en la ciudad de Los Ángeles, considerando que el cuadro no consigue el campeonato de la NBA desde el 2020, hace 5 años, por lo que el segundo equipo más laureado del baloncesto desea despertar.

Las adquisiciones de franquicias más caras en el deporte estadounidense:

Los Angeles Lakers ( NBA ) - US$10 mil millones en 2025

Los Celtics de Boston (NBA) - US$6 mil millones en 2024

Los Washington Commanders ( NFL ) - US$5 mil millones en 2023

Los Broncos de Denver (NFL) - US$4 mil millones en 2022

Los Phoenix Suns (NBA) - US$3 mil millones en 2021

Los Mets de Nueva York ( MLB ) - US$2 mil 500 millones en 2020

Los Nets de Brooklyn (NBA) - US$2 mil 200 millones en 2019