Los mejores cinco goles de Guatemala en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026

La primera fase de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, en la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf), inició en marzo del 2024, hace más de un año, cuando Anguila y las Islas Vírgenes Británicas avanzaron a la segunda ronda, donde ya esperaban Guatemala y el resto de países.

Para la selección guatemalteca, el camino hacia el Mundial de México, Canadá y EE. UU. comenzó en junio del 2024, en el Grupo E de la segunda fase de las eliminatorias, donde la Azul y Blanco tuvo que medirse contra Jamaica, República Dominicana, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas, por los primeros dos lugares de la agrupación.

Luego de tres victorias y una sola derrota, la Bicolor avanzó a la última ronda de las clasificatorias de Concacaf, al finalizar con 9 puntos, únicamente por detrás de Jamaica, que sumó un puntaje perfecto. Ahora deberá enfrentar a Panamá, El Salvador y Surinam por un boleto directo o por la posibilidad de clasificar al torneo de repechajes.

Durante estas eliminatorias, la selección de Guatemala ha anotado 13 goles, por lo que fue la más goleadora de su grupo en la segunda fase y la cuarta en todas las clasificatorias de Concacaf, solo por detrás de Costa Rica (17), Trinidad y Tobago (16) y Curazao (15). Frente a este escenario, seleccionamos los 5 mejores goles de la Bicolor.

Los mejores 5 goles de Guatemala rumbo al Mundial 2026

5. Alejandro Galindo vs. Dominica

El primer gol de este recuento es, precisamente, la primera anotación de Guatemala en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Esto se debe a que, además de ser el que marcó el comienzo del camino, fue una gran definición de Alejandro Galindo para abrir la goleada 6-0 ante Dominica, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

4. Óscar Castellanos vs. Islas Vírgenes Británicas

En la segunda ronda de las eliminatorias, las Islas Vírgenes Británicas no lograron sumar ni un solo punto, tras perder cuatro partidos consecutivos. La primera derrota fue ante Guatemala, y el encargado de abrir el marcador —en un juego que finalizó 0-3 a favor de la Bicolor— fue Óscar Castellanos, quien aprovechó un despeje para anotar.

3. Óscar Santis vs. República Dominicana

En la victoria más sufrida de Guatemala hasta el momento en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, todo parecía marchar bien al comienzo. Al minuto 6, Óscar Santis anotó el primero de sus tres goles ante República Dominicana, antes de que los caribeños remontaran temporalmente el partido y despertaran viejos fantasmas.

2. Alejandro Galindo vs. Dominica

El segundo gol de Alejandro Galindo ante Dominica ocupa la segunda posición del listado, por ser una demostración de calidad del actual jugador de Aurora FC. Luego de lanzar un potente disparo desde fuera del área, el volante guatemalteco anticipó a toda la defensa para interceptar el rechace y, tras realizar un regate, venció al guardameta.

1. Óscar Santis vs. República Dominicana

Además de ser el gol de la tranquilidad y de la clasificación a la tercera y última ronda de las eliminatorias, la tercera anotación de Óscar Santis ante República Dominicana fue un auténtico golazo. El extremo derecho de Antigua GFC controló con calma el balón en la media luna del área y, posteriormente, lo envió al fondo de la red caribeña.