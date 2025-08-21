Fútbol Internacional

Selección de Guatemala| Los legionarios que completarían el equipo de Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena trabaja con la base de su equipo nacional y se respaldará con el talento de futbolistas que milita en el extranjero.

Nicholas Hagen, milita en el Columbus Crew de la MLS y sin discusión alguna, será el portero titular de la Selección de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Bajo total concentración y con la mira puesta en los dos primeros encuentros de la fase final de la eliminatoria mundialista trabajan los 18 jugadores convocados por el técnico Luis Fernando Tena para enfrentar a El Salvador y Panamá.

Estos partidos se disputarán el 4 de septiembre, en el estadio Cementos Progreso, y cuatro días después, en el Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Tena completó ayer su tercer día de entrenamientos, en los cuales comenzó a afinar detalles tácticos para el primer duelo en casa, cuando la Azul y Blanco jugará con el estadio lleno.

Hasta ahora, el estratega mexicano solo cuenta con jugadores que militan en la liga guatemalteca. Los legionarios se integrarán días antes del crucial encuentro contra los salvadoreños.

Luego de lo mostrado en la pasada Copa Oro, no se prevén muchos cambios. Sin embargo, para este nuevo ciclo, el portero José Morán y el volante Élmer Cardoza no fueron tomados en cuenta. La única novedad es el regreso del guardameta Fredy Pérez.

Potencial extranjero

Si bien la base de la Selección está formada por jugadores del medio local, Tena tiene reservado un espacio para los que militan en el extranjero, quienes son piezas claves para reforzar al combinado nacional. Algunos de ellos son considerados titulares.

Nicholas Hagen —Columbus Crew—, Aarón Herrera —DC United de la MLS—, y Nathaniel Méndez-Laing —Milton Keynes Dons, de Inglaterra—, han sido parte del esquema titular de Tena, por lo que su presencia no está en discusión.

Aarón Herrera (7) es el dueño de una de las bandas y es el legionario referente del conjunto guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Así también, Olger Escobar —Montréal— y Arquímides Ordóñez —Loudoun United FC— han demostrado estar a la altura de las exigencias de este tipo de competencias y se perfilan como los revulsivos que la Bicolor necesita. Sin descartar al jugador del LAFC de los Estados Unidos, Matthew Evans, quien ya debutó durante la era de Tena y es del agrado del entrenador mexicano.