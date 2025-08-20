Selección de Guatemala | Bicolor conoce a sus rivales para el próximo torneo de la Concacaf, camino a la Copa del Mundo Brasil 2027

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) realizó este miércoles 20 de agosto el sorteo oficial de la Clasificatoria Concacaf W 2025-2026, fase preliminar del Campeonato Concacaf W 2026.

El campeonato se disputará en el 2026 y servirá como clasificatoria de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El clasificatorio contará con la participación de 29 asociaciones miembro, con excepción de Estados Unidos y Canadá, las dos mejor clasificadas de la región. Los partidos se disputarán durante las ventanas internacionales femeninas de la FIFA en noviembre del 2025, febrero y abril del 2026.

Las selecciones han sido distribuidas en seis grupos:

Grupo A : México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos

: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos Grupo B : Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda

: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda Grupo C : Costa Rica, Guatemala, Bermudas, Granada, Islas Caimán

: Costa Rica, Guatemala, Bermudas, Granada, Islas Caimán Grupo D : Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila

: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila Grupo E : Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba

: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados

Las ganadoras de cada grupo se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato Concacaf W, que se jugará con ocho equipos. El calendario se anunciará más adelante.

La entrenadora mexicana Karla Maya, tiene mucho por trabajar con el seleccionado nacional y buscar destacar en el torneo internacional. Desde su llegada, Maya ha disputado cuatro partidos al frente de la Sele, ante Puerto Rico y Ecuador, perdiendo todos los enfrentamientos.

Campeonato Concacaf W 2026

El torneo se disputará en noviembre del 2026 y definirá los clasificados de la región para el Mundial femenino del 2027 y los Juegos Olímpicos del 2028.

Los ocho equipos participantes serán Estados Unidos, Canadá y las seis selecciones que resulten ganadoras de grupo. El torneo será de eliminación directa en cinco rondas: cuartos de final, repechaje, semifinales, partido por el tercer lugar y final.

Para definir los cruces, Concacaf clasificará a los equipos del 1 al 8 con base en la clasificación femenina de la FIFA. El mejor clasificado se enfrentará al peor.

Las cuatro ganadoras de los cuartos de final avanzarán a semifinales y asegurarán su plaza en el Mundial de Brasil. Las cuatro perdedoras disputarán un repechaje, del cual dos avanzarán a un play-off intercontinental por un cupo mundialista.

Las dos finalistas del Campeonato también obtendrán un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Si Estados Unidos finaliza entre las dos mejores, el tercer lugar también clasificará, conforme a precedentes de la FIFA para países anfitriones.