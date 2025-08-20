Selección de Guatemala se prepara para El Salvador: “Serán seis finales”, afirma Kevin Ramírez

La selección de Guatemala cumplió su segundo día de trabajo con miras al inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista, que comenzará con la doble jornada del 4 y 8 de septiembre, en la que recibirá a El Salvador y luego visitará a Panamá.



Kevin Ramírez, jugador del Deportivo Malacateco, se ha ganado la confianza del técnico Luis Fernando Tena, y destaca el compromiso que existe dentro del grupo. Cada futbolista está enfocado en asumir el reto y aprovechar estas semanas para afinar detalles de cara al primer juego, que será en condición de local frente a los salvadoreños.



“El grupo está muy comprometido con lo que se viene. Son juegos muy importantes para nosotros, por lo que tenemos estas semanas para afinar detalles y llegar de la mejor manera, para iniciar bien esta fase de la eliminatoria”, mencionó el habilidoso mediocampista.



Serán finales



Ramírez está consciente de lo que se avecina para Guatemala, por lo que no encontrarán rivales fáciles. El mediocampista subrayó que se jugarán seis finales, pero deben afrontar cada partido paso a paso.



“Para nosotros serán seis finales, donde daremos lo mejor, pero tenemos que ir paso a paso. Primero, sacar el compromiso contra El Salvador y luego viajar a Panamá para encarar el juego ante una selección muy fuerte. Para esto nos estamos preparando, y buscaremos hacer lo mejor en estos dos primeros juegos”, resaltó.



Si bien Tena contará con un equipo base, Kevin Ramírez remarcó que no importa quiénes inicien, ya que el grupo en general tiene calidad y cualquiera debe estar en el mejor nivel para cuando se le requiera. Además, subrayó que el enfoque está puesto en la doble jornada, aunque por ahora toda la atención se concentra en el primer encuentro.



“Tenemos un buen equipo. No importa quién inicie, porque todos estamos dispuestos a dar lo mejor cuando nos toque la oportunidad de jugar. La idea es ganar los dos partidos, pero por ahora debemos estar concentrados y enfocarnos de lleno en el primer juego contra El Salvador”, confesó.



Entre los elementos convocados por el estratega mexicano, el capitán José Pinto ha trabajado por separado en los últimos días, debido a molestias musculares. Se espera que en los próximos días se integre por completo y con la misma intensidad a los entrenamientos.