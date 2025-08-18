Selección de Guatemala | Bicolor inicia con los trabajos de preparación con mira hacia los duelos contra El Salvador y Panamá por la eliminatoria

Con la mente puesta en la fase final de la eliminatoria y con el sueño intacto de buscar uno de los tres boletos directos para la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional de Futbol de Guatemala comenzó ayer su etapa de preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).



Con un total de 18 futbolistas —todos, de la Liga Nacional—, el técnico Luis Fernando Tena empezó la fase de reactivación física y trabajo técnico-táctico para implementar su idea y esquema de juego de cara a la primera doble jornada que la Sele enfrentará ante El Salvador, y posteriormente, en su visita a Panamá.



“Estamos contentos de volver a los trabajos y de enfrentar esta última etapa, que será de vida o muerte. Muy ilusionado de estar en este proceso, pero sabiendo la responsabilidad que tenemos; estamos muy confiados de poder conseguir clasificar al mundial”, declaró el defensor Nicolás Samayoa.



Asimismo, el jugador que milita en Municipal se refirió al respaldo que ha tenido la selección por parte de la afición, la cual ha respondido al llamado de unirse a la causa de buscar la anhelada clasificación.



“Es increíble el apoyo que recibe la selección; no queda más que agradecerlo y que se logre ilusionar junto a nosotros, para remar juntos hacia el mismo objetivo”, dijo.



Durante estas dos semanas, Tena trabajará con los futbolistas locales, y días antes del primer encuentro se unirán los legionarios. El técnico podría contar con hasta 25 jugadores para encarar la fase inicial del cierre de la eliminatoria mundialista.



El primer partido de la Bicolor se jugará el 4 de septiembre contra El Salvador en el estadio Cementos Progreso.