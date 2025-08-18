“Xelajú ha ido tomando confianza”, asegura Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC

El equipo quetzalteco tendrá dos semanas cargadas por los compromisos nivel nacional e internacional con la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde el 27 de agosto enfrentará al Olimpia, de Honduras.

Los chivos golearon al equipo pechoamarillo en el cierre de la jornada 5 del Apertura 2025 y que le permitió llegar a siete puntos, fue apenas el segundo triunfo en el torneo y el primero en el estadio Mario Camposeco.

“Estamos bien en todo aspecto. Físicamente y mentalmente el equipo va tomando más confianza en su juego. Se ha parado bien, ha sido muy ordenado e intenso, y eso refleja el trabajo de dosificación que hemos venido manejando en este inicio de temporada”, expresó Villatoro al finalizar el encuentro.

El estratega reconoció que el primer tiempo fue exigente y parejo, pero destacó cómo su equipo supo golpear en el momento justo: “Sabíamos que sería un partido complicado. En el inicio del segundo tiempo sorprendimos por el costado izquierdo y aprovechamos la falta de concentración de ellos. Ese segundo gol fue determinante, porque condicionó el desarrollo del partido y nos dio tranquilidad para manejarlo”, comentó.

Villatoro también hizo énfasis en la rotación de jugadores, clave para afrontar el calendario que se viene. “En los primeros diez juegos hemos tratado de dosificar las cargas. Hoy rotamos cuatro o cinco jugadores y lo mismo haremos contra Municipal", indicó el técnico nacional.

"La rotación no es porque falte tiempo de recuperación, sino porque después viajamos a Tegucigalpa para enfrentar a Olimpia y cerramos con el clásico del occidente ante Marquense. Son tres partidos muy exigentes y necesitamos a todos los jugadores en buenas condiciones”, explicó.

Los números respaldan el trabajo del entrenador. En lo que va de la temporada, Xelajú suma cinco victorias, un empate y dos derrotas en ocho partidos oficiales. “No es el número que queríamos, pero estamos por encima de la media y eso nos mantiene competitivos. El inicio ha sido duro, pero los muchachos respondieron bien y el equipo sigue creciendo”, agregó.

Con la moral en alto y el respaldo de su afición, los chivos ya piensan en sus próximos retos: visitar a Municipal el sábado, medirse a Olimpia en Tegucigalpa el miércoles 27 de agosto, y posteriormente encarar el esperado clásico del occidente frente a Marquense.

Xelajú MC es líder con nueve puntos del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf, después de tres fechas disputada. Esta semana se llevará a cabo la cuarta fecha, pero los equipos nacionales no verán acción, será hasta la última semana de agosto cuando definan el camino a la fase de cuartos de final.