Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025, tras el cierre de la jornada 5

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin y dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, aunque Mixco se mantiene en la cima del campeonato con 13 puntos, a pesar de haber empatado en su último compromiso. El cuadro chicharronero sigue siendo la gran revelación del torneo y conserva el liderato en solitario.

Municipal, con una victoria clave en condición de visita, alcanzó los 11 puntos y se mantiene invicto en lo que va del certamen. Los escarlatas han mostrado regularidad y confirman su papel como uno de los candidatos fuertes al título.

Aurora continúa sorprendiendo en su regreso a Liga Nacional y se ubica en la tercera casilla con 10 unidades. A pesar de la exigencia del torneo, los aurinegros han sabido competir con solidez y se mantienen entre los protagonistas.

Antigua, que cayó en su visita a Aurora, permanece en la parte alta de la tabla con 9 puntos. Los coloniales han tenido un inicio competitivo y siguen cerca de los primeros puestos.

Por su parte, Comunicaciones sumó su segunda victoria del torneo y escaló hasta el quinto lugar con 8 unidades. El triunfo fue un impulso necesario para los albos, que ahora buscan ganar consistencia en el campeonato.

Xelajú logró regresar a la senda del triunfo en casa (5-0) ante Guastatoya y alcanzó los 7 puntos, ubicándose en la sexta posición. Los chivos necesitaban una victoria que les permita volver a pelear por puestos de clasificación.

Los goles en la victoria de Xelajú MC fueron obra de Antonio López, Claudio de Oliveira, Steven Cárdenas, Derrikson Quiros y Romario Da Silva.

En la parte baja, Achuapa con 6 puntos y Marquense con 5 siguen en zona media, mientras que Malacateco y Cobán Imperial, ambos con 4 unidades, todavía no encuentran regularidad en el Apertura.

Mictlán, recién ascendido, se mantiene en la penúltima casilla con 3 puntos, sufriendo en sus primeros compromisos en la máxima categoría. El último lugar sigue siendo para Guastatoya, que únicamente ha sumado 1 punto y continúa sin conocer la victoria en el campeonato al mando de Ariel Sena.